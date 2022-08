Our Data Sources

Insider Intelligence researchers follow a rigorous curation process, tracking hundreds of sources and reviewing thousands of data points every day.

We build relationships with sources for exclusive content and cite information made publicly available from media and marketing agencies, research firms, measurement companies, industry associations, and academic and government institutions.

.au Domain Administration (auDA)

[24]7.ai

01net

1000mercis Group

1010data

10Fold

11:FS

1E

1WorldSync

210 Analytics

24/7 Communication

2and2

2Checkout

2CV

360i

366

3Cinteractive

3GEM Research

3Gtms

3Pillar Global

3Q Digital

3Victors

451 Research

4C

4DC

4-H

500friends

5G Americas

5W Public Relations

614 Group

7-Eleven

8×8

93x

9thWonder

A

A Million Ads

A&C

A.R.E. POPAI

A10 Networks

AAA

Aalto University

AARP

Abacus Data

ABBYY

ABC (Audit Bureau of Circulations) – UK

ABC (Australian Broadcasting Corporation)

Abeja

Aberdeen Group

ABI Research

Abila

ABM Leadership Alliance

Absatzwirtschaft

Abt Associates

ACA Research

Acast

Accel

Accelent Consulting

Acceleration Partners

Accengage

Accenture

Acceso TV

accessiBe

AccessOne

Accordant Media

AccorHotels

Account-Based Marketing (ABM) Leadership Alliance

Ace Metrix

ACH Colombia

Achieve

ACI Worldwide

aCommerce

ACORD

Acorio

Acosta

Acoustic

Acquia

Acrolinx

Across Health

ACSD (Association for Supervision and Curriculum Development)

ACSEL

Activa Research

Activate

Activate Inc.

Activate Marketing Services

ActiveCampaign

Activision Blizzard Media

Act-On

Actual Experience

Acuity Market Intelligence

AcuityAds

Acxiom

Ad Alliance

Ad Hoc

Ad Lightning

Ad World Masters

Ad/Fin

Ada

Adara

ADB Global

AdBack

Adblock Plus

AdColony

adCuality

AddShoppers

Adecco

Adelante SCM

Adelanto

Adelphic

Adeptmind

AdEspresso

Adevinta Spain

Adform

Adgage

AdGear

Adglow

AdGooroo

Adgorithms

Adigital

AdJinn

Adjust

Adjust Your Set

AdLedger

Adloox

Adlucent

admanGo

AdMaster

AdMedia Partners

Admetricks

AdNews

Adobe

Adomik

Adonde Media

AdParlor

AdRoll

AdsMogo

Adsmovil

AdSwerve

Adtaxi

Adthena

ADV Ratings

Advanced Communications & Media (AC&M)

Advanced Info Service

Advanced Vision Technology (AVT)

Advanis

Advantage Business Research

Advertiser Perceptions

Advertising Age

Advertising Analytics

Advertising Association (AA) – UK

Advertising Association of Thailand

Advertising Research Foundation (ARF)

Advertising Standards Authority (ASA) – UK

Advertising Standards Canada

Advertising Standards Council of India (ASCI)

Advokatfirman Lindahl

Adweek

Adyen

Adyoulike

Adzerk

Adzine

Aeris

AeroCinema

AEVI

Affärsvärlden

Affect

affilinet

Aflac

AfterAccess

Agari

AGB Nielsen Media Research

Age of Majority

Agence du numérique en santé (ANS)

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)

Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic)

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL)

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Agency for Culture and Palaces

Agency Management Institute (AMI)

AgencyEA

Agentur Frau Wenk+++

AGF Videoforschung

Agile Education Marketing

Agile IoT

Agile TV

AgileSherpas

Agility Research & Strategy

AGP Pesquisas Estatísticas

Ahalogy

AHEAD

AHIMA Foundation

AIA Group

Aimia

Airkit

Airline Business

Airlines for America (A4A)

Airports Council International (ACI)

Airship

Airtable

Airties

Aite Group

Aja

Akamai

AKASA

Akeneo

Aki Technologies

Akky

AKN Consultoria Estatística

Alation

Albert

Alchemer

ALD Automotive

Alegion

Alepo

Alfi

Alfresco

Algolia

Alianza Contra la Piratería de Televisión Paga

Alibaba

Alice

Alida

Alignable

AliResearch

AlixPartners

Alkermes

All iN

All Japan Magazine and Book Publisher’s and Editor’s Association

All View Cloud (AVC)

Allconnect

Allegro

Alliance Data

Alliance for Audited Media

Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM)

Allianz

Allianz Global Assistance

Allianz Global Corporate & Specialty

Allianz Partners

Allied Architects

Allied Market Research

Alligator Research

Allison+Partners

Allocadia

Allot Communications

Alphabet

Alphonso

Altagamma

Alter Agents

Altiant

Altify

altima°

Altimeter

Altitutde

Altman Vilandrie & Company

Altruista Health

Amadeus

Amaze One

Amazon

Amazon Web Services (AWS)

Ambra Health

Amdocs

American Association of Advertising Agencies

American Bankers Association (ABA)

American College of Emergency Physicians (ACEP)

American Customer Satisfaction Index (ACSI)

American Express

American Farm Bureau Federation

American Gaming Association (AGA)

American Hospital Association (AHA)

American Institute of CPAs (AICPA)

American Institutes for Research (AIR)

American Journal of Health-System Pharmacy

American Marketing Association (AMA)

American Medical Association (AMA)

American Nurses Foundation (ANF)

American Pet Products Association (APPA)

American Press Institute (API)

American Psychiatric Association (APA)

American Psychological Association (APA)

American Speech-Language-Hearing-Association (ASHA)

American Telemedicine Association (ATA)

Americanas S.A.

America’s Health Insurance Plans (AHIP)

Americas Market Intelligence (AMI)

Ameriprise Financial

AmeriSpeak

AMN Healthcare

AMP Agency

AMPD Research

Ampere Analysis

Ampersand

Amplero

Amplify

Amplify Snack Brands

Amplitude

Amwell

Anaconda

Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Analog Devices

Analysys International

Analysys Mason

Analytic Partners

Anatomy Media

Andreani

Angus Reid Group

Animoto

Anketolog Institute of Public Opinion

ANKORDATA

Ann Handley

Annalect

Annuitas

Anodot

Ansira

ANSYS

ANT USA

ANTENNA

ANYMARKET

AnyRoad

Anytime Telehealth

Anzu

AOL

Aon

Apadmi

Apex Public Relations

Apica

App Annie

Apparel

AppBroadCast

Appcast

AppDirect

AppDynamics

Appen

AppGrowing

Appian

Appier

Appinio

Applicaster

Application Developers Alliance

Applico

Applied DNA Sciences

AppliedVR

AppLift

Appodeal

Appota

Appriss Retail

Approved Index

AppsFlyer

Apptentive

Apptopia

AppZen

Aprimo

Apsalar

Apsis

Aptaris

Apteco

Aptos

Apttus

Arab Barometer

ArabNet

Aramisauto

Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF)

Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma)

Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF)

Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs-und Medienanlyse (VUMA)

Arbor Networks

Arce Media

ARD/ZDF-Medienkommission

ARD-Werbung Sales & Services

Arena Media

Ariane Contacts

ARIS

AritelTV

Arkadium

Arkenford

Arketi Group

Arktic Fox

Arlington Research

ARM

Arm Treasure Data

Arsenal

Art & Science Group

artegic AG

Artemis Strategy Group

Arthur D. Little

ARtillery Intelligence

Aruba Networks

ARVAK

Arvato

Arxan

As im Ärmel

Asahi Group

Asahi University

Asana

Ascend2

Asendia

Askci

AskForensics

Askuity

Asociación Argentina de Publicidad (AAP)

Asociación Benéfica PRISMA

Asociación Chilena de Agencias de Medios (AAM)

Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP)

Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI)

Asociación Colombiana de Medios de Información (Ami)

Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA)

Asociación de Emprendedores de México (ASEM)

Asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC)

Asociación de Internet.mx (formerly AMIPCI)

Asociación de Marketing de España (MKT)

Asociación Española de la Economía Digital (Adigital)

Asociación Mexicana de Agencias de Promoción (AMAPRO)

Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)

Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS)

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) – Spain

Asociación Peruana de BPO & ITO (APEBIT)

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Aspect

Assembly

Assist

Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo (ABIESV)

Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap)

Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs)

Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)

Associação Brasileira de O2O (ABO2O)

Associação Brasileira de Startups (ABStartups)

Associação Brasileira de Telecomunicações (TELEBRASIL)

Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA)

Associação Paulista de Medicina (APM)

Associação Pró-Música Brasil

Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM)

Associated Press (AP)

Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research

Association de Lutte Contre La Piraterie Audiovisuelle (ALPA)

Association for Data-Driven Marketing & Advertising (ADMA)

Association for Financial Professionals (AFP)

Association for Online Publishing (AOP) – UK

Association of Communication Agencies of Russia (ACAR)

Association of American Publishers (AAP)

Association of British Travel Agents (ABTA)

Association of Canadian Advertisers (ACA)

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

Association of Corporate Citizenship Professionals (ACCP)

Association of Finnish Advertisers

Association of Finnish Travel Agents (SMAL/AFTA)

Association of Internet Commerce Companies

Association of National Advertisers (ANA)

Association of Swedish Advertisers

Assogestioni

Assurant

Astound Commerce

AT&T

AT&T AdWorks

Atcore

Atento

atEvent

ATI Advisory

Atlassian

Atomik Research

Atradius

AtScale

AttackIQ

Attentive

Attest

Attraqt

Auburn University

Auckland University of Technology (AUT)

Aucnet

Audience Audit

Audience Theory

AudienceBloom

AudienceNet

AudienceProject

AudienceSCAN

Audio.ad

AudiPresse

Auditel

Audiweb

Aufgesang

August Bioservices

August Debouzy

August Home

Auriemma Consulting Group (ACG)

Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ)

Australian Association of National Advertisers (AANA)

Australian Bureau of Statistics

Australian Communications and Media Authority (ACMA)

Australian Competition & Consumer Commission

Australian Government Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications

Australian Marketing Institute (AMI)

Australian Recording Industry Association (ARIA)

Australian Retailers Association (ARA)

Austrian Federal Economic Chamber (WKO Austria)

Authority for Consumers & Markets (ACM) – Netherlands

Autodesk

Automat

Automotive News Data Center

Autopilot

Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

Autorité de la concurrence

Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP)

Autotrader

Avado

Avalere

Avanade

AVANT

Avanza Sostenible

Avaya

Avention

Aventri

AVG

Avionos

Aviva

Avizia

Avvo

AWeber

Awesomeness

Awin

Axel Springer

Axios

Axway

Ayima

AYTM Market Research

Ayzenberg

AZ Payments Group

Azetone

Aziende delle Comunicazione Unite (UNA)

Azoya Consulting

B

B2B International

B2B Marketing

B2B Marketing Leaders Forum

B2B Marketing Zone

B2B News Network

B2B Technology Marketing Community on LinkedIn

B2X Care Solutions

BabyCenter

BabyCentre

Backbase

Backlinko

Baidu

Bain & Company

Baird Equity Research

Ball State University

Banco Bari

Banco BS2

Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Banco del Pacífico

Bandai

Bank Director

Bank Indonesia

Bank Negara Malaysia

Bank of America

Bank of Canada

Bank of Japan

Bank of Korea

Bank of Thailand

Bankgirot

Bankrate

BankTrack

Bannerflow

Banque Palatine

Baofeng Mojing

Barclaycard Business

Barclays

Barilliance

Barkley

Basis Technologies

battleface

Bayard

Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (BLM)

Bayt.com

Bazaarvoice

BBA (British Bankers’ Association)

BBC

BCC Research

BDO USA

Be An Idea

BearingPoint

Beazley

Because

BeCommerce

beIN Sports

Belgian Institute for Postal Services and Telecommunications (BIPT)

Bell Media

Belle Maison

Belly

Belvo

Bend Financial

Benenson Strategy Group (BSG)

Berensztein

Beresford Research

Berg Insight

Berkeley Research Group (BRG)

Bernstein Research

Bertelsmann

beruby

BestBlackFriday.com

Betalabs

Better Business Bureau

Better Medicare Alliance

Bexs

Beyto

BFAds

BFM Business

BIA/Kelsey

BidSwitch

Bigbasket

Bigcommerce

BigData Corp.

BigData Research

Bigeye

Biglobe

Bill & Melinda Gates Foundation

Bill.com

Billboard

Binary Fountain

Bing

Bipartisan Policy Center (BPC)

Bipe

Birchbox

Birdeye

Birst

BitArmor

Bitglass

Bitkom Research

Bitmovin

Bitpay

Bizagi

BizBash

Bizible

BizJournals

Bizrate Insights

Bizzabo

Black & Veatch

Black Book Market Research

Black Book Research

Black Box Intelligence (formerly TDn2K)

Black Ink ROI

Blackbox Research

BlackFin Tech

BlackFriday.com

BlackFriday.de

Blackhawk Engagement Solutions

Blackhawk Network

BlackSip

Blazent

Blend New Research

Bling

Blink Insights

Blis

Blitz

BlockFi

Blockthrough

Bloggers Required

Bloglovin

Blogmeter

Bloomberg

Bloomfire

BloomReach

Blue Dollar Argentina

Blue Fountain Media

Blue Lotus Capital Advisor

Blue Ocean Entertainment AG

Blue Prism

Blue Yonder

Bluecore

BluePex

Blueshift

BlueSnap

Bluewolf

BluJay Solutions

Blumberg Capital

Bluume

BMC Medical Education

BMO Capital Markets Corp. (Harris Nesbitt)

BNP Paribas Equities

Boden

Body Labs

Boku

Bold

Bold Digital

BoldChat

Boldfish

Bombora

Bond Brand Loyalty

Bonial

Booking.com

BookNet Canada

Boomi

Boomtown

Boon Dog

Boost VC

Boostr

Bop Design

Born Social

Bornlogic

Borrell Associates

Bospar

Boston Consulting Group (BCG)

Boston Digital

BounceX

Bouygues Telecom

BOVAG

Box Office Mojo

Boxever

Boyd Group International

Boyden

BPA Worldwide

BPG Group

BPI (The British Recorded Music Industry)

Bracket

Brain Corp

Brainagency

BrainStation

Brand Garage

Brand Innovators

Brand Keys

Brand Networks

Brand Safety Institute (BSI)

Branded Research

Brandfog

Brandfolder

Brandify

Branding Brand

Brandlive

BrandMaker

BrandMuscle

Brandpoint

Brands2life

BrandShop

BrandSpark

Brandstrat

BrandTotal

Brandtrust

BrandVerity

Brandwatch

Braun Research

Brave

Brave UX

Braze

Breeze

Brick Meets Click

Bridge Ratings

Brigham Young University

Brightback

Brightcove

BrightEdge

Brighter Bites

Brightfield Group

BrightFunnel

Brightline

Brightline Strategies

BrightLocal

Brightpearl

BrightRoll

BrightTALK

BrightWave

Brightwork Partners LLC

Bringg

BritainThinks

BritBox

Brite Content

British Association for Screen Entertainment (BASE)

British Business Bank

British Retail Consortium

Broadband Development Alliance (BDA) – China

Broadcast Audience Research Council India (BARC India)

Broadcast Intelligence

Broadcasting Authority of Ireland (BAI)

Broadly

Broadridge

Bronto Software

Brother International Corporation

Brownstein

BRP (Boston Retail Partners)

BSI Global Research

BSM Media

BT (British Telecom)

Bud

Bufete Para El Desarrollo Sostenible (BDS Group)

Buffer

Built.io

Bullhorn

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

Bundesnetzagentur

Bundesverband Audiovisuelle Medien (BVV)

Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter (BDOA)

Bundesverband deutscher Banken

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW)

Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)

Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh)

Bundesverband Industrie Kommunikation (BVIK)

Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)

Bundesverband Musikindustrie (BVMI)

Bundesverband Technik des Einzelhandels e.V. (BVT)

Burda Style

BurdaForward

Bureau of Economic Analysis (BEA)

Burson Cohn & Wolfe (BCW)

Busca Descontos

Buscar ID

Business Application Research Center (BARC)

Business Bureau (BB)

Business Development Bank of Canada (BDC)

Business Insider

Business Wire

Bustle Digital Group

Butler, Shine, Stern & Partners (BSSP)

Butterly

Button

Buzz Marketing Group

Buzzador

BuzzAngle Music

BuzzCity

BuzzFeed

Buzzoka

BuzzSumo

BVA

BVA BDRC

Bynder

Bypass Mobile

ByteDance

C

C.A. Walker

C.S. Mott Children’s Hospital

C2 Global

CA Technologies

Cable & Telecommunications Association for Marketing (CTAM)

Cable Europe

Cable.co.uk

CACI (UK)

Caddle

Cadem

Cadent Consulting Group

Caisse des Dépôts et Consignations

Calabrio

CaliberMind

CALinnovates

callcentres.net

Callcredit Information Group

CallMiner

CallRail

Cámara Argentina de Agencias de Medios (CAAM)

Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)

Cámara de Comercio de Guatemala (CCG)

Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Cámara de Comercio de Santiago (CCS)

Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU)

Câmara dos Deputados

Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE)

Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC)

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)

Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE)

Camilyo

Campaign Asia-Pacific

Campaign Finance Institute (CFI)

Campaign Monitor

Campaign US

Campaigner

Camunda

Canacine

Canada Health Infoway

Canada Media Fund (CMF)

Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)

Canada Post

Canadian Association of Marketing Professionals (CAMP)

Canadian Bankers Association (CBA)

Canadian Black Book

Canadian Broadcasting Corporation (CBC)

Canadian Federation of Independent Business (CFIB)

Canadian Grocer

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

Canadian Institute for Health Information (CIHI)

Canadian Institutes of Health Research (CIHR)

Canadian Internet Registration Authority (CIRA)

Canadian Medical Association (CMA)

Canadian Prepaid Providers Organization (CPPO)

Canadian Public Relations Society

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC)

Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA)

Canal Sondeo

Canal+

Canalys

Cannes Lions

Canterbury Christ Church University

Cantor Fitzgerald

Canva

Capco

Capgemini

Capita

Capital Economics

Capital Group

Capital One

Capterra

Captify

Captiv8

Captura Consulting

Carat

Carbon Black

Carbonview Research

CardFlight

Cardiff University

CardinalCommerce

Cardlytics

CardNotPresent.com

Cardtronics

CareCloud

CareerAddict

CareerArc

CareerBuilder

Cargo Expreso

CarGurus

Carlson Family Foundation

Carlson Wagonlit Travel (CWT)

Carol Cone ON PURPOSE

Carrefour

Carrier y Asociados

Carto

Cartology

CarTrawler

Carvana

Casaleggio Associati

CashStar

Caslon Analytics

Cassandra

CassarCo Strategy and Analytics

Catalina

Catalyst

Catalyst Canada

Catapani & Associados

Catchpoint

CB Insights

CB News

CB4

CBC News

CBIZ

CBNData

CBRE

CBS

CCgroup

CCI Paris Ile-de-France

CCID Consulting

CCM Benchmark Group

CCR

CCS Insight

CDK Global, Inc.

CDW

CEB

CEB TowerGroup

Cecoban

Cedar Cares

Cefrio

Cegid

CEIC

Celebrity Intelligence

Celebrus

Celect

Cella

Cellit

Celonis

Celtra

Cencosud

Censhare

Census and Statistics Department – Hong Kong

Censuswide

Center for Black Equity (CBE)

Center for Connected Medicine (CCM)

Center for Data Innovation

Center for Democracy and Technology

Center for Economic Studies and Ifo Institute for Economic Research (CESifo)

Center for Exhibition Industry Research (CEIR)

Center for Multicultural Science

Center for Nyhedsforskning at Roskilde University

Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)

Centiro

Central Research Services (CRS)

Centralized Zone Data Service (CZDS)

Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie (CRÉDOC)

Centre d’Étude des Supports de Publicité (CESP)

Centre d’Études Supérieures Industrielles (CESI)

Centre d’études sur les medias

Centre for Economics and Business Research (Cebr)

Centre for International Governance Innovation (CIGI)

Centre for Market Insights of the Amsterdam University of Applied Sciences

Centre for Retail Research

Centre for Social Research in Health (CSRH) – UNSW Sydney

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

Centrify

Centro

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)

Centro de Inteligência Padrão (CIP)

Centro de Investigaciones Económicas (cinve)

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)

Centro Nacional de Consultoría (CNC)

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br)

Centrum PUCP

Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

CenturyLink

Cerence

Cereyan Medya

Ceridian

CERT Division of the Software Engineering Institute at Carnegie Mellon University

Certain

CertainSource

Certified Financial Planner Board of Standards (CFP Board)

Certify

Certona

Cetelem – France

Cetelem – Spain

CFA Institute

CFO Research

CFO.com

cg42

CGI France SAS

CGS

Chadwick Martin Bailey

Challenges

Change Healthcare

Channel 4

Channel Marketer Report

ChannelAdvisor

Chaos Group

ChaosSearch

ChargeItSpot

Charles Schwab

Charney Research

Chartboost

Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada)

Chart-Track

Chasm Digital

Chatbots.org

Chatmeter

Cheapflights

Check Point

Cheddar

Cheetah Digital

Cheetah Lab

Chegg

Cheil Worldwide

Cheq

Chief Executive Group

Chief Marketer

Chief Marketing Technologist

Chief Outsiders

Childwise

China Academy of Information and Communications Technology (CAICT)

China Advertising Association

China Audio-Video and Digital Publishing Association (CADPA)

China Broadcasting Network (CBN)

China Business Network

China Chain Store and Franchise Association (CCFA)

China Chamber of International Commerce (CCOIC)

China Commerce Association For General Merchandise (CCAGM)

China e-Business Research Center (CECRC)

China Economic Net

China Electronics Standardization Institute (CESI)

China Internet Network Information Center (CNNIC)

China Luxury Advisors

China Mainland Media Research (CMMR)

China Mobile

China National Tourism Administration (CNTA)

China Netcasting Services Association (CNSA)

China Outbound Tourism Research Institute (COTRI)

China Telecom

China Tourism Academy (CTA)

China Unicom

China Youth Daily

Choice Hotels

Chongyang Institute of Finance at Renmin University of China (RDCY)

Choozle

Chubb

Chute

CIC

Cien

CIM (The Chartered Institute of Marketing)

Cimigo

Cinedigm Corporation

Cinema Advertising Council (CAC)

Cint

Cintrifuse

CIO Investigación

Cisco Systems

Cision

Cisneros Interactive

CIT

Cite Research

Citibanamex

Citigroup

Citizenme

Citizens Bank

Citrix

Civey

CivicScience

Civil Aviation Authority (CAA)

Civis Analytics

CJ Afilliate by Conversant

CJ E&M

Clarabridge

Claremont

Claro

Claroty

Clarus Commerce

Clearhead

Clearleap

ClearlyRated

Clearpay

ClearSale

ClearVoice

Cleo

Clever Real Estate

CleverTap

CleverTouch

Click2Buy

ClickDimensions

ClickInsights

ClicksMob

Clicktale

Clicktivated

ClickZ

Clinch

Cloud Elements

Cloud IQ

Cloud Security Alliance (CSA)

CloudCheckr

CloudCraze

Cloudera

CloudSense

CloudShare

Clover Letter

CLSA

Club des Annonceurs

Club des marketeurs in tech (CMIT)

Club Ecommerce

Clutch

CLX Communications

CMI Media

CMM Intelligence

CMO Australia

CMO Council

CMO Lab

CMO.com

CMRS Digital Solutions

CMX

CNBC

CNET

CNG

Coady Diemar Partners

Coca-Cola Company

Coda Ventures

CODC

Code Computerlove

Code42

CodeBroker

CodeFuel

Cofidis

Cogedim Club

Cognetik

Cognizant

Coherent Path

Cohesity

Cohesive

CoLab Media Consulting

Coldwell Banker Real Estate

Coleman Parkes Research

Collab

Collage Group

Collective

Collective Intellect

College Ave Student Loans

College of Healthcare Information Management Executives (CHIME)

Colliers International

Colling Media

Collinson Group

Colloquy

Colmar Brunton

Colopl

Colorado Conseil

Columbia Journalism Review

Columinate

Comarch

Combbase

COMBEX-IM

Comcast Advertising

Comcast Business

Comeos

Comexposium

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM)

Comité Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)

COMMB (Canadian Out of Home Marketing and Measurement Bureau)

CommerceIQ

CommerceNext

Commercetools

Commercial Cafe

Commercial Radio Australia

Commission for Communications Regulation (ComReg) – Ireland

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Common Sense Advisory (CSA Research)

Common Sense Media

CommonSense Robotics

Commonwealth Bank of Australia

CommScope

Communication University of China

Communications and Information Technology Commission (CITC) – Saudi Arabia

Communications Authority of Kenya (CA)

Communications Consumer Panel

Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania (RRT)

Communitech

Community Marketing & Insights (CMI)

CompareCards

Comparitech

Compas Inc.

Comperemedia

Competition & Markets Authority (CMA)

CompleteSpectrum

Composed

CompTIA

CompuCom Systems

Computer & Communications Industry Association

Computer Discount Warehouse (CDW)

Computer Services Inc. (CSI)

Computerworld

Computop

ComRes

Comscore Inc.

COMvergence

Concur

Condé Nast

Conductor

Conduent

Cone Communications

Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR)

Confederation of Danish Enterprise

Confederation of Indian Industry (CII)

Conference of State Bank Supervisors (CSBS)

Confesercenti Nazionale

Confiant

Confianza Online

Conlumino

Connatix

Connected Commerce Council (3C)

Connectiv

Connecture

Connexity (formerly Shopzilla)

Conrad Advertising

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET)

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Consejo de Investigación de Medios (CIM)

Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Consejo Nacional de Televisión (CNTV)

Constant Contact

Constellation Research

Consult Hyperion

Consumer Council (Hong Kong)

Consumer Federation of America

Consumer Insight

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP)

Consumer Link

Consumer Policy Research Centre (CPRC)

Consumer Search Group (CSG)

Consumer Technology Association (CTA)

ConsumerReports.org

Consumption Research Norway (SIFO)

Contact Solutions

Contactlab

Content Marketing Association (CMA)

Content Marketing Institute (CMI)

Content Studio

Content4Demand

Contentful

ContentHUB

Contentive

Contently

Contentools

ContentSquare

Context Consulting

Contrast Security

CONtv

Convergence Research Group Ltd.

Convergys Analytics

Conversant

ConversaTech

Conversica

Conversion

Conversion- Brazil

Conversion Logic

Conversity

Conversocial

Convey

Convince & Convert

Conviva

Coogan & Partners

Cooperative Association for Internet Data Analysis (CAIDA)

Copa90

Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS)

Copper

Coqon

Cordcutting.com

Cordial

Core

Coresight Research

Corinium

Cornell Center for Hospitality Research

Cornerstone Advisors

Cornerstone OnDemand

Corona Insights

Corporate Board Member

Corporate Insight

CoSchedule

Cosmopolitan

Costar Realty

Couchbase

Council for Affordable Quality Healthcare (CAQH)

Council for Research Excellence

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)

Counterpoint Technology Market Research

Coupofy

CouponFollow

CoverMyMeds

Cowen and Company

Cox Automotive

CPA (Collectif pour les Acteurs du Marketing Digital)

CPA Australia

CPC Strategy

CPI – Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública SAC

CPXi

Craft & Hobby Association (CHA)

Craigconnects

Crain Communications

Crayon

Creative Content Australia

Creative Digital Agency

Creative Japan

Creative Virtual

CreatorIQ

CredibanCo

Credit Suisse

CreditCards.com

Creditreform Boniversum

Crisil Limited

Criteo

Critical Mix

CRM Associates

Croma Marketing Solutions

Crone Consulting LLC

Crop

Cross Marketing Inc.

Cross Screen Media

Cross-Border Commerce Europe

Crossfinity

Croud

Crowd DNA

Crowd Research Partners

CrowdStrike

Crowdtap

CrowdTwist

Crowdynews

Crownpeak

CRT Capital

Crunchbase

Crunchyroll

Crypto.com

CS Academy

CSA TMO

CSC

CSG

CSM Media Research

CSO

CSO Insights

ctcnn.com

CTIA

CTR Market Research

CU Grow

CuarteroAgurcia

Cubist Martini

Cue Connect

Cuebiq

Cuestione

Culturati Research & Consulting

Culture Convenience Club (CCC)

Culture Marketing Council (CMC)

CUNA Strategic Services

Cuponomia

Curalate

Curata

CuriosityStream

Current Health

Cushman & Wakefield

Customer Data Platform (CDP) Institute

Customer Experience Foundation

Custora

Cutback Coach

CVA Solutions

Cvent

CVS Health

CX Network

Cyance

Cyara

Cyber Communications Inc. (CCI)

Cybera

CyberAgent

Cyberark

Cyberbullying Research Center

CyberBuzz

CyberEdge Group

CyberGRX

CyberMedia Research (CMR)

CyberSafeIreland

Cybersecurity Insiders

CyberSource

Cybertill

CyberZ

Cygnal

CynergisTek

D

D Loja Virtual

D S Simon Media

D/A Retail – Distribución Actualidad

D2C Inc.

D3 Banking Technology

Dacadoo

Dagens Analys

Dagens Media

Dagmar

Daiwa Institute of Research

Daiwa Next Bank

DAK-Gesundheit

Dalenys

D’Alessio IROL

Dalhousie University

Dalia Research

Dallhousie University

Danaher

Daniel Research Group (DRG)

Danish Consumer Electronics Association (BFE)

Danish Energy Agency

Danske Medier (IAB Denmark)

Danske Medier Research

Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB)

Daon

Dapresy

Dark Matter Inc.

DarkOwl

Darktrace

Data & Marketing Association (DMA) – UK

Data & Society

Data 100 Information Technology

Data Axle

Data Center of China Internet (DCCI)

Data for Progress

Data Insight

Databricks

DataDome

DataEye

DataFlux

DataGrail

DataIQ

Datalicious

Dataotuan

DataScience

DataSenado

Datassential

DataWeave

Dataxis Intelligence

dataxu

Datum Internacional

David Binder Research (DBR)

daVinci Payments (formerly Swift Prepaid Solutions)

DAX (Digital Audio Exchange)

Dayone

DaySmart Software

db5

DBS Bank

DC Velocity

DCI Institute

DCMN

DDB Argentina

DDB Colombia

DDB Latina

DDB México

DDMA (Data Driven Marketing Association)

De Las Heras Demotecnia

DealAid

Dealradar.com

Dealspotr

Debt.com

Decibel Insight

Decibite

Decideware

DECIDIS (Democracy and Citizenship in Digital Society)

Decipher

Decision Lab

Decision Resources Group

Decision Technology (Detech)

Decisions Resources Group (DRG)

D-EDGE

Deem

DeepIntent

defacto

Definitive Healthcare

Defy Media

Degree Census Consultancy

Delasocial

Delia Associates

Delineate

Dell

Delmondo

Deloitte

Delphix

deltaDNA

Deltek

Delvinia

Demac Media

Demand Gen Report (DGR)

Demand Metric

Demand ROI

Demandbase

DemandLab

DemandWave

Demia

Demographics Pro

Demoskop

Dentsu

Dentsu Aegis Network

dentsu x

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Department for Business, Energy & Industrial Strategy (UK)

Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS)

Der Bank Blog

Deseret News

Designit

DesignRush

Destination Analysts

Deutsche Bank

Deutsche Bundesbank

Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung (DGOF)

Deutsche Telekom

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Deutscher Reise Verband (DRV)

Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI)

Development Dimensions International (DDI)

Development Economics

DeviceAtlas

DeviceBits

Devo Technology

DeVries Global

Dextro

DFC Intelligence

DHI Group

DHL

DHR International

DHX Media

DI Marketing

Di Marzio Research

Dialog Direct

Diamond Producers Association (DPA)

DIBS Payment Services

Dice

Dichter & Neira

Dictionary.com

Didi Chuxing

die medienanstalten

Die Schweizerische Post

Differentology

Diffusion

DIG360

Digi-Capital

Digiday

DigiLab Sapienza Università di Roma

Digimarc

Digimind

Digital Advertising Alliance

Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC)

Digital Advertising Association (Thailand)

Digital Banking Report

Digital Citizens Alliance

Digital Clarity Group

Digital Commerce 360

Digital Commerce Group (DCG)

Digital Content Association of Japan (DCAJ)

Digital Content Next (DCN)

Digital Doughnut

Digital Element

Digital Entertainment Group (DEG)

Digital Health Coalition

Digital Hug

Digital Identification and Authentication Council of Canada (DIACC)

Digital InFact (DIF)

Digital Kompakt

Digital Marketing Association (DMA) Taiwan

Digital Marketing Exposition & Conference (DMEXCO)

Digital Marketing Institute (DMI)

Digital Media Association

Digital Place Based Advertising Association (DPAA)

Digital Remedy

Digital Research Inc. (DRI)

Digital River

Digital Strategy Consulting

Digital Technology Center – University of Minnesota

Digital Third Coast

Digital TV Europe

Digital TV Research Limited

Digital.ai

Digital.com

Digitalks

Digitalsmiths

DigitalTalks

Digitas

Digitimes Research

Dimension Data

Dimensional Research

Diplomeo

Direction générale des Entreprises

Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC)

Directivity

Discover

DiscoverOrg

Discovery Communications

Disney Hachette Presse (DHP)

Displaydata

DISQO

Disruption House

Distil Networks

Distrito

DivvyHQ

Dixa

DLA Piper

DMC Media

DMI

DMN

DNA Human Capital

DNA Oy

DNA Turismo y Ocio

DNA, Seattle

DNV GL

Do House

DocASAP

Docent Health

Doctor.com

Doddle

Doha Film Institute (DFI)

Dolist

Dolmen

DomainTools

Domo

Donald W. Reynolds Journalism Institute

Dongqiudi

Doodle

Dosh

DoSomething Strategic

Dotcom Distribution

dotdigital (formerly dotmailer)

Doteveryone

dotHealth

DoubleClick

DoubleVerify

Dow Jones

Doxa

Doximity

doxo

DPDGroup

DQ Institute

DR (Danish Broadcasting Corporation)

Dragon Trail Interactive

DramaFever

Drapers

Drawbridge

DrFirst

DRG

Drift

Drive Research

Drivetime.fm

Drizly

Dropbox

Dropoff

Dropsource

DS Smith

dscout

Dtex Systems

Dubit Limited

Duff & Phelps

Duke University’s Fuqua School of Business

Dun & Bradstreet

dunnhumbyUSA

durhamlane

Dutch Payments Association

DWF

DXC Technology

Dydacomp

Dyn

Dynamic Yield

Dynata

Dynatrace

Dyspatch

E

E*trade

e.fundamentals

E.life

EAB

Eagle Eye

Eagle Hill Consulting

Early Warning Services

Earnest Research

Earsandeyes

EarthLink

East Consulting

East-West Digital News

EasyVista

EBANX

Ebates

eBay

eBay Motors Group

EBG

Ebiquity

Ebit|Nielsen

ECDataway

Echo

Echo Cove Research

Echo Touristique

ECI Media Management

Eckerson Group

Eclipse IoT

eco – Verband der Internetwirtschaft

École supérieure de commerce spécialisée Tourisme (ESCAET)

Ecom Consulting

eCommera

E-Commerce Brasil

E-commerce e Varejo

Ecommerce Forum Africa (EFA)

Ecommerce Foundation

E-commerce Nation

Ecommerce News Europe

ecommerceIQ

Economic and Social Science Research Council (ESRC)

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)

Economic Strategy Institute

Econsultancy

EcoVadis

Ecrebo

ECRM

ECRS

eDataSource

EdChoice

EdComs

Edeka Media

Edelman

Edelman Financial Engines

Eden Strategy Institute

Eden Workplace

Edgar, Dunn & Company (EDC)

Edge by Ascential

Edgecase

Edgell Knowledge Network

Edison Research

Edison Software

Edison Trends

Edmunds.com

eDreams ODIGEO

Education Next

Eduventures Inc.

Effective Measure

Effie Worldwide

Efma

eGain

Egencia

Egmont Ehapa Media

Egress

egta

eHealth

eHealth Inititiative

EHI Retail Institute

Eightfold.ai

EisnerAmper

ekino

EKN Research

EKOS

El País

elaboratum

Elastic

Elavon

Elbdudler

Electric Jukebox

Electronic Entertainment Design and Research (EEDAR)

Electronic Transaction Association (ETA)

Electronic Transactions Association (ETA)

Electronic Transactions Development Agency (ETDA)

Element Three

Element-R Partners

Elements of Art

Elevate Healthcare Marketing

Eleve Media

Elia Consulting

Elisa

Ellucian

Elogia

Email on Acid

eMarketer

e-marketing Paris

emarketing.fr

Emarsys

Embee Mobile

Embrain

emedia

Emerging Insider

Emergo by UL

EMI Research Solutions

eMiles

Emma

Emogi

Empathic Marketing

EmpathyBroker

Emplifi

Employee Benefit Research Institute (EBRI)

Employer Associations of America (EAA)

Employer Health Innovation Roundtable (EHIR)

EMVCo

Enactor

enaible

Endeavor

Enders Analysis

Endgame

Endurance International Group

Energy PR

Energy, Telecommunications & Electrical Association (ENTELEC)

Engage Hub

Engagement Labs

Engagio

Engine (formerly ORC International)

Engine Insights

Eniro Krak

Enov

Enova Decisions

EnsembleIQ

Ensighten

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Enterprise Federation of Norway

Enterprise Integration Group

Enterprise Management Associates

Enterprise Nation

Enterprise Strategy Group (ESG)

Entersekt

Entertainment Retailers Association (ERA) – UK

Entertainment Software Association (ESA)

Entertainment Software Association of Canada

Enterworks

EntGroup

Entravision

Entrepreneur

Entreprises et Médias

Entrust

Environics Analytics

Environics Research

enVista

Envoy

EOS

EPAM

Epic Health Research Network (EHRN)

Epinion

Epiphany

Episerver

E-Poll

eprofessional

Epsilon

Eptica

Equation Research

Equifax

Equinix

eResult

Ericsson

Erie Insurance

Erin Research

Erwin

Escalent

Escola #BoraVender

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)

ESET

eShopWorld

ESI ThoughtLab

eSignLive

Eskenzi PR

Esko

ESOMAR

ESP Properties

Espicom Business Intelligence

ESPN

Esports Ad Bureau

Esri

Essence

Essence Communications

Estadística Digital

Estonian Competition Authority

eTail

Ethnologue

ETID (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği)

eToro

etourisme.info

Etribes Connect

Etsy

Etus

etventure

EU Kids Online

Euclid

Euromoney Institutional Investor Thought Leadership

Euromonitor

Euronet Worldwide

Europanel

European Audiovisual Observatory

European Bank for Financial Services (ebase)

European Business Awards

European Commission

European Digital Media Association (EDiMA)

European Information Technology Observatory (EITO)

European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

European Telecommunications Standards Institute

European Travel Commission (ETC)

European Union (EU)

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Eurosport Player

Eurostat

Evaluate

Event Marketer

Event Marketing Institute

Eventbrite

Everest Group

EverFi

Evergage

Evergent

Everlytic

Evernorth

EverString

Everyday Health Group

Evidation

Evolve Healthcare Marketing

Evolve IP

EV-volumes

ExactSales

Exasol

Exchange4Media

ExchangeWire

Exhibitor Media Group

Expedia Media Solutions

Expedia Partner Solutions

Experian Data Quality

Explorium

Express Employment Professionals

Exterion Media

Extole

Extreme Networks

Extreme Reach

EY

EY Sweeney

Eyefortransport (EFT)

EyeforTravel

Eyeo

Eyeota

Eyeview

Eyez

EY-Parthenon

EZ Texting

eZanga

EZDubai

F

Facebook

FaceFirst

Fachverband Aussenwerbung

Facit Group

Factual

FACTUM

Faethm

Fair Health

Faktenkontor

Falabella

Falcon.io

Families USA

Family Online Safety Institute (FOSI)

Famitsu

Fandor

Farfetch

Fashion and Beauty Monitor

Fashionbi

Fast

Fat Brain Toys

Fazer

FC Business Intelligence (FCBI)

FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel)

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN)

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP)

Federación Nacional de Comerciantes (FENACO)

Federal Communications Commission (FCC)

Federal Competitiveness and Statistics Authority (FCSA)

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

Federal Election Commission (FEC)

Federal Reserve Bank of Atlanta

Federal Reserve Banks

Federal Reserve Board

Fédération Bancaire Française

Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance (FEVAD)

Fédération Française de la Parfumerie Sélective (FFPS)

Fédération Française des Télécoms

Fédération Française du Prêt à Porter Féminin (FFPAPF)

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)

Federation of Indian Fantasy Sports (FIFS)

Federazione Concessionarie Pubblicità (FCP)

FedEx

Feedback

Feedback Loop

Feedvisor

Feedzai

Feefo

Feeln

Fellowmind

Ferratum Group

Fetch

Fiare

FICO

Fictiv

Fidelity Investments

FidMe

Field Agent

Fieldworks

FierceCable

FiftyOne Global Ecommerce

Fiksu DSP

FileMaker

Filmförderungsanstalt (FFA)

Filmstruck

FinanceBuzz

Financial Conduct Authority (FCA)

Financial Inclusion Insights (FII)

Financial Innovation Now

Financial Planning

Financial Planning Association (FPA)

Financial Planning Standards Council (FPSC)

Financial Services Commission (FSC)

Financial Times

Finastra

Finatext

Finder.com

Finecast

Fingerprint Cards AB (Fingerprints)

Finicity

FINITE

Finn Partners

Finnish Advertising Council

Finnish Commerce Federation

Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA)

Finnish Periodical Publishers’ Association (FPPA)

Finnovista

Finnpanel Oy

FintechExpert

FIPP

Firebrand Group

FireEye

First Análisis y Estudios

First Annapolis

First Data

First Insight

First Point Research and Consulting

FIS

Fiserv

Fishbowl

Fittkau & Maaß Consulting

Five by Five

Five9

Fivetran

Flagship Research

Flamingo

Flashtalking

Fleck Research

FleishmanHillard

Flexera

Flightglobal

Flipp

Flixed

Florence

Fluent

Fluent Inc.

Flurry

FMS Solutions

Focus Institut

Focus Market

FocusEconomics

FocusVision

Foley & Lardner LLP

Folloze

Foncia

Fondation Dauphine

Fondazione Altagamma

Forbes Insights

Forcepoint

Forescout

ForeSee

Foresight Factory (formerly Future Foundation)

ForgeRock

Formation

Formstack

Forrester Consulting

Forrester Research

forsa

Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR)

Forsman & Bodenfors

Fortella

Forter

Fortune

Fortuneo

Forum Research Inc.

Forum Strategies & Communications

Forward Business and Intelligence Co.

Foundation for European Progressive Studies (FEPS)

Four51

Foursquare

Fox Soccer 2Go

FPX

Fractl

France Inter

France Numérique 2017

France Pub

Frank About Women

Fraudlogix

FreakOut

Freckle

Free TV Australia

Freedman International

Freeform Dynamics

Freeman

FreeWheel

Frequence

Fresenius University of Applied Sciences

Fresh Focus

Fresh Relevance

FreshMinds

Freshworks

Frollo

Frost & Sullivan

F-Secure

FTI Consulting

fuboTV

Fuel

Fujitsu

Fullscreen

FullStory

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP)

Fundação Getulio Vargas (FGV)

Fundación UADE

Fung Group

FunimationNow

Fuse Insights

Fuse, LLC

Fusion

Fusion Marketing Partners

Future Market Insights (FMI)

Future of Tech Commission

Future Plc

Future Thinking

Future Today

Future Workplace

FuturePay

Futuresource Consulting

Futurum Research

FVW

FX Networks

Fyber

G

G&S Business Communications

G/O Digital

G+J e|MS

G2 Crowd

Gabelli Securities

Gaia

GaiaX

Gainfully

Galanta

Gale Group

Gallup

Gallup International

Galunion

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Gameage Research Institute

GameAnalytics

GameIndustry.biz

Gameloft

Gamer Network

Gap International

Garritz Online Media

Gartner

Gartner L2

GasBuddy

Gatepoint Research

GBH

GE (General Electric)

Geckoboard

Gedankenfabrik

Geena Davis Institute on Gender and Media

GEM Partners

Gemalto

Gemini

Gemius

Gen Z Planet

gen.video

General Administration of Customs – People’s Republic of China

Génération Numérique

Genero

Genesys

GenForward

Genpact

Gensler

Genwords

GeoEdge

Geomarketing

Geometry Global

GeoPoll

George Mason University

Gerber Technology

Gerson Lehrman Group (GLG)

Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA

Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM)

Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK)

Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (gfu)

Gesellschaft Public Relations Agenturen (GPRA)

Gestión

GetApp

GetFeedback

Getintent

GetResponse

Getty Images

GeTui

GfK

GfK Adimark

GfK Austria

GfK Belgium

GfK Eurisko

GfK Media & Communication Research

GfK MRI

GfK Netherlands

GfK Perú

GfK Retail and Technology

GfK Sweden

GGII

GhFly

Ghostery

Giant Media

Gibbs-rbb

Giftcards.com

GiftNow

Gigya

Ginger

Gini

Giraffe Insights

GitLab

GLAAD

Gladly

Glamit

Gliese

Global Alliance of Data-Driven Marketing Associations (GDMA)

Global Business Intelligence Research (GBI)

Global Business Travel Association (GBTA)

Global Corporate Venturing

Global Digital Marketing Summit (GDMS)

Global DMC Partners

Global Ecommerce Leaders Forum (GELF)

Global Entrepreneurship Monitor

Global Mobile Game Confederation (GMGC)

Global News

Global P.O.S.

Global Research

Global Research Marketing (GRM)

Global Survey

Global Surveyz

Global Times

Global Wireless Solutions (GWS)

GlobalData

Global-e

Globality

GlobalSpec

Globant

GlobeScan

Glossom

Glossy

GMC Software Technology

GMO Japan Market Intelligence

GMX

GOBankingRates

Gobierno de España

Gobierno de México

GoCo

GoDaddy

goetzpartners

Gogo

GoGo Squeez

Goldman Sachs

Goldmedia

Goldsmiths, University of London

Golfdale Consulting

goMoxie

Gong

Good Eggs

Good Rebels

GoodCarBadCar.net

GoodFirms

GoodMustGrow

GoodRx

Google

Gorila App

Gorilla Group

Gothaer Versicherungsbank

Government of Canada

Gozen Data

GPShopper

Grab

Grabyo

Gracenote

GRAM Marketing

Grant Thornton

Grapevine

GreatHorn

Green Hat

Green Technology Asia Ltd

GreenAdz

Greenberg Quinlan Rosner (GQR)

GreenBook

Greencrest Capital

Greenlight

Greenlight Insights

Greenroom Now

Greentarget

Greentube I.E.S. GmbH

Greenwald & Associates

Greenwich Associates

Greven Medien

Gridsum

Grist

Grocery Shopping Network

GroundTruth

Groupe Express-Roularta

GroupHigh

GroupM

Groupon

Grow.co

Grupo ACIR

Grupo Comunique-se

Grupo Croma

Grupo de Mídia São Paulo

Grupo Foco Em Vendas

Grupo Meio & Mensagem

Grupo.Mobi

GS1

GS1 México

GSMA

GT Nexus

Guardsquare

guenstiger.de

Guidance Software

Guidant Financial

Guidehouse

Guideline Research

Guidemark Health

Guidewire

GumGum

Gupta Media

Gurunavi

GWI

gyro

H

H Code

H.M. Marketing Research

Hahm Shout

Hakuhodo

Hakuhodo DY Media Partners

Halifax

Hall & Partners

Halverson Group

Hamilton Place Strategies

Hanapin Marketing

Handelsblatt

Handelsverband Deutschland (HDE)

Handelsverband Österreich

Händlerbund

Handshake

Hankook Research Corporation (HRC)

Hanover Research

Hans Bredow Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg

Hansa Cequity

Hanyang University

Happy Returns

Harbor Research

Harris Interactive

HarrisX

Hart Research Associates

Harvard Business Review

Harvard Medical School

Harvard University Kennedy School, Institute of Politics (IOP)

Harvey Nash

Havas

Havas Lynx

Havas Media

Hawk Incentives

Haymarket Media Group

Hazelcast

HCL Technologies

HCR

Headway

Health 2.0

Health Mavens

Health Union

Healthcare Dive

HealthCare Executive Group (HCEG)

Healthcare Financial Management Association (HFMA)

Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS)

HealthCare.com

Healthcasts

HealthEdge

Healthinsurance.com

Healthlaunchpad

HealthLeaders Media

Healthline

HealthLink Dimensions

HealthMine

HealthSparq

Hearts & Science

Heavy Reading

Hedges & Company

Heidrick & Struggles

Heinz Marketing

Hello Heart

HelloWorld

Helpshift

Here Technologies

Hermes

Hero Digital

HEROW

Heute und Morgen

Hewlett Packard Enterprise

HfS Research

hhgregg

Híbrido

HigherVisibility

HighRoad Solution

HIGHSNOBIETY

Highspot

Hightail

Hill Holliday

Hill+Knowlton Strategies (H+K)

Hilton Hotels

Hinge

Hispasec Sistemas S.L.

Hitachi ID

Hive

Hiver

HM Revenue & Customs

HMG Strategy

Hochschule Düsseldorf (HSD)

Hochschule Fresenius

Hochschule Niederrhein

Holistic Email Marketing

Hollywood Branded

Home Office for the UK

Honeywell

Hong Kong Advertisers Association (HK2A)

Hong Kong Internet Registration Corporation Limited (HKIRC)

Honor

HookLogic

Hoop

Hootsuite

HooYu

Hopelab

Horizon Media

Hornet

Horowitz Research

Hospitality Technology

Hotel Internet Services

hotelleriesuisse (Swiss Hotel Association)

HotelNewsNow.com

HotelPlanner

Hotels.com

HotelTonight (HT)

Hotmob

Hotwire

Hoyreka Contenidos

Hoyt & Co.

HPP Harnischfeger, Pietsch & Partner

HRC Retail Advisory

HS Ad

HSBC

HSE24

HTC

Hua Chuang Securities

Huawei

Huayi Brothers Media

Hub Research

HubShout

HubSpot

Huffington Post

HUI Research

Hulu

Human Care Systems (HCS)

Human Highway

Humana

Humley

Hunter Qualitative

Hurun Report

Hutchison Whampoa Ltd.

hybris software

Hylink Advertising

Hyperwallet

Hypothesis Group

I

i2c

IAL Consultants

IBA International

Ibarómetro

IBB Consulting

ibi research

IbisWorld

IBM

IBOPE Conecta

IBOPE Inteligência

IBS Group

IC Insights

iCIMS

Iclaves

ICM Unlimited

i-communication

Iconkids & youth

Icontrol Networks

ICT Research & Consulting

ID Comms

ID Experts

ID4YOU

ID5

Idaos

Idate

iDEAL

idealo

IDG

IDG Enterprise

IDG Research Services

IDology

IEEE

If P&C Insurance – Finland

Ifak Institut

IFC Olson

IFF Research

IFH Köln

iFlytek

Ifop

IFR Newsletters

IFS

IFTTT

IGAWorks

IGD

IGEM

Igloo Software

Ignis Media Agency

Ignite 360

Ignite Digital

iGR Inc.

iHeartMedia

iHire

IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim

IHL Group

IHS Automotive

IHS Markit

IIC Partners Executive Search Worldwide

iiMedia Research

IIS (Internetstiftelsen i Sverige)

iKala

IKI Media

iligo

Illuminas

Illusive Networks

iloveretail.fr

Ilumeo

Imagen

IMCC

IMD

IMHO

iMinds

Immediate

Immersion

iModerate Research Technologies

Impact Communications

Impacta Treinamentos

Impaktu

Impax Media

Imperva

Impinj

Impress Group

Impression

IMS Group

IMS Health

In Loco Media

InAct, LLC

Inbox Insight

Inbox Marketer

Inc. Magazine

Incisiv

Incite Group

Incognito Software

Incopro

Incorporated Society of British Advertisers (ISBA)

Incross

Indegene

Indian Pharmaceutical Alliance (IPA)

Indian Society of Advertisers (ISA)

Indieflix

Indieplace

Indigenous Environmental Network

IndoorAtlas

Industry Index

InFact

Infcurion

Infectious Media

Infegy

Inference Solutions

Infinicept

Influence Central

Influence.co

Influencer

Influencer Marketing Hub

Influencer.in

InfluencerDB

Influencity

Influenster

Influitive

Influry

InfoAdex

Infobip

Infoblox

InfoCom Research

Infocomm Development Authority of Singapore (IDA)

Info-communications Media Development Authority of Singapore (IMDA)

Infoempleo

Infographic World

Infogroup

Infoholic Research

Infométrika S.A.S.

Infor

Informa

Informa Engage

Informatica

Information and Communication Technologies Authority (ICTA) – Turkey

Information Commissioner’s Office (ICO)

Information Gatekeepers Newsletters

Information Systems Audit and Control Association (ISACA)

Information Technology Services Marketing Association (ITSMA)

Information Week DUP.

Informitv

Informz

InfoScout

Infosurv

Infosys

INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación

Info-Tech Research Group

Infotechnology.com

Infragistics

infratest dimap

Infusionsoft

ING

Ingager – Sweden

Ingenico Group

In-House Agency Council (IHAC)

In-House Agency Forum (IHAF)

Initiative D21

Inlet

InLoyalty

INMA/IAB Norway

Inmar Intelligence

InMarket

Inmarsat

InMobi

InMoment

inMotionNow

Inneractive

Innofact

Innopay

Innova

Innovate Finance

InnovateMR

Innovid

INretail

INRIX

InRule Technology

Inside Radio

Inside Retail

Insider Intelligence

InsideSales.com

InsideView

Insight

Insight Advantage

Insight Avenue

Insight Intelligence

insightBee

Insightly

Insights Exchange

Insights in Marketing

Insights West

InsightsNow

InsightSquared

InSkin Media

InSource

Instagram

Instart Logic

Instinctif Partners

Instinet

Institut CSA

Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires (IREP)

Institut der deutschen Wirtschaft (IW)

Institut für Demoskopie Allensbach (IfD)

Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF)

Institut Mines-Télécom (IMT)

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)

Institute for Future Media, Democracy and Society (FuJo) at Dublin City University

Institute for Governance, Policies & Politics (IGPP)

Institute for Healthcare Improvement (IHI)

Institute for Healthcare Policy & Innovation (IHPI) – University of Michigan

Institute for Policy Studies

Institute for The Future (IFTF)

Institute of Culture, Discourse and Communication, Auckland University of Technology

Institute of Management Accountants (IMA)

Institute of Practitioners in Advertising (IPA)

Institutet för Reklam-och Mediestatistik (IRM)

Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor (IDEC)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Instituto Cuánto

Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat)

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Instituto de la Economía Digital de ESIC (ICEMD)

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (isUC)

Instituto DYM

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)

Instituto Nacional de Estadística de España

Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Instituto QualiBest

Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI)

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)

Insurance Association of China

Insurance Nexus

Insured Retirement Institute (IRI)

Intact Financial Corporation

Intage Group

IntegraGO

Integral Ad Science

Integrate

Intel

Inteleos

Intellectual Property Office (UK)

intelliAd Media

Intelligence Node

Intelligent Content Conference

Intelligent Environments

Intelligenx – Chile

Intelligenzia

Intentsify

Interactions

Interactions LLC

Interactive Advertising Bureau (IAB)

Interactive Advertising Bureau Argentina (IAB Argentina)

Interactive Advertising Bureau Australia (IAB Australia)

Interactive Advertising Bureau Austria (IAB Austria)

Interactive Advertising Bureau Brasil (IAB Brasil)

Interactive Advertising Bureau Chile (IAB Chile)

Interactive Advertising Bureau Colombia (IAB Colombia)

Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)

Interactive Advertising Bureau Finland (IAB Finland)

Interactive Advertising Bureau France (IAB France)

Interactive Advertising Bureau GCC (IAB GCC)

Interactive Advertising Bureau Ireland (IAB Ireland)

Interactive Advertising Bureau Italia (IAB Italia)

Interactive Advertising Bureau México (IAB México)

Interactive Advertising Bureau Netherlands (IAB Netherlands)

Interactive Advertising Bureau New Zealand (IAB NZ)

Interactive Advertising Bureau of Canada (IAB Canada)

Interactive Advertising Bureau Perú (IAB Perú)

Interactive Advertising Bureau Russia (IAB Russia)

Interactive Advertising Bureau Singapore (IAB Singapore)

Interactive Advertising Bureau South Africa (IAB South Africa)

Interactive Advertising Bureau Spain (IAB Spain)

Interactive Advertising Bureau Sweden (IAB Sweden)

Interactive Advertising Bureau Switzerland (IAB Switzerland)

Interactive Advertising Bureau Turkey (IAB Turkey)

Interactive Broadband Consulting Group (IBB)

Interactive Media in Retail Group (IMRG)

Interactive Software Federation of Europe (ISFE)

Inter-American Development Bank (IDB)

Interana

Interban Network

Intercept Group

Interceptd

InterContinental Hotels Group (IHG)

InterDigital

InterMedia

Intermex (International Money Express)

International Air Transport Association (IATA)

International Association of Privacy Professionals (IAPP)

International Business Times

International Centre for Innovation, Technology and Education Studies (iCite)

International City/County Management Association (ICMA)

International Council of Shopping Centers (ICSC)

International Customer Loyalty Programmes (ICLP)

International Customer Management Institute (ICMI)

International Data Corporation (IDC)

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)

International Federation on Ageing (IFA)

International Food Information Council (IFIC) Foundation

International Labour Organization (ILO)

International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA)

International Luxury Travel Market (ILTM)

International Monetary Fund (IMF)

International News Media Association (INMA)

International Post Corporation

International Research Institutes (IriS)

International Telecommunication Union (ITU)

International Trademark Association (INTA)

Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI)

Internet & Mobile Association of India (IAMAI)

Internet Access Coalition

Internet Advertising Bureau UK (IAB UK)

Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines (IMMAP)

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

Internet Innovation Alliance (IIA)

Internet of Things Institute

Internet Retailing

Internet Society (ISOC)

Internet Society of China

Internet World Stats

Internetworld.de

Interpret

InterQuest

Interrogare

Intershop

InterSystems

Into

Intouch Insight

Intrado

Intralinks

Intrum

Intuit

Intuit Research

Intuiti

Inveon

Invesco

Investigación, Marketing y Opinión (IMOP)

Investis

Investment News

Investopedia

Inviqa

Invisibly

InVision Communications

Invoca

Invodo

IO Integration

ion interactive

IoT Analytics

IP Deutschland

IPG Media Lab

IPG Mediabrands

IPG Mediabrands UK

iPinYou

Iponweb

iPrice Group

iProov

iProspect

IPsoft

Ipsos

Ipsos – Canada

Ipsos Connect

Ipsos MORI

Ipsos MRBI

Ipsos Norway

Ipsos Public Affairs

iQIYI

iQmetrix

IQVIA

Irdeto

iReach

iResearch Consulting Group

iResearch Services

IRI

Irish Internet Association

Iron Horse Interactive

Ironpaper

Ironscales

IROResearch

iSeatz

Island Pacific

Isobar

iSolved

iSpot.tv

Istituto nazionale di statistica (Istat)

iStrategyLabs

IT Juzi

Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA)

Italy4Real

ITC S.A.

Iterable

ITMedia Consulting

ITSMA

Ivalua

Ivanti (formerly MobileIron)

iVend Retail

Izba Gospodarki Elektronicznej

IZEA

IZO

J

J. Walter Thompson (JWT)

J.C. Williams Group

J.D. Power

J.P. Morgan

Jabian

Jack Morton

Jacobs Media

Jakpat

JAM Research

James Brehm & Associates

Jamf

Jampp

Jana

Janrain

January Digital

Japan Broadcasting Corporation (NHK)

Japan Businessmail Association (JBMA)

Japan Center for Economic Research (JCER)

Japan Department Stores Association

Japan Electronics and Information Technologies Industries Association (JEITA)

Japan Franchise Association (JFA)

Japan Marketing Research Organization (JMRO)

Japan Newspaper Publishers and Editors Association (Nihon Shinbun Kyokai)

Japan Trend Research

Jarrard Phillips Cate & Hancock

Javelin Strategy & Research

Jaywing

JCB

JD.com

JDA

JDN (Le Journal du Net)

Jebbit

Jedox

Jefferies

Jelly

JEM Consulting & Advisory Services

Jetlore

Jewelers of America

Jigsaw Research

Jiguang (Aurora Mobile)

JioTV

Jive

Jivox

JLL

JMP Securities

Joanne Davis Consulting

Job of the Week (JOTW)

Jobvite

Jones Lang LaSalle (JLL)

Jornada Digital

Jost von Brandis

Jouve

Joyn

JPMorgan Chase & Co. DNU

JR East Water Business

JRNI (formerly BookingBug)

J’son and Partners

JTB Tourism Research and Consulting Co.

Judith Neilson Institute

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Jumio

Jumpshot

Jumpstart Automotive Media

Jun Group

June20

Jungle Scout

Junior Achievement USA (JA)

Juniper Research

JustEnough

Justmob

JustSystems

K

K2

K2 Group

K3 Business Technologies

Kadence International

Kadokawa Ascii Research Laboratories

Kahuna

Kaiser Family Foundation

Kakao Corp.

Kaleldo Insights

Kalibri Labs

Kalorama Information

Kaltura

Kanetix

Kanlli

Kantar

Kantar Emor

Kantar Finland

Kantar Gallup Denmark

Kantar IBOPE Media

Kantar IMRB

Kantar MERCAPLAN

Kantar Millward Brown

Kantar Public

Kantar Retail

Kantar Sifo

Kantar TNS

Kantar TNS Infratest

Kantar TNS Latvia

Kantar TNS Lithuania

Kantar TNS Norway

Kantar TNS Sofres

Kantar TNS Ukraine

Kantar Worldpanel

Kaplan Inc.

Kapost

Kapronasia

Kaptivate

Karamba Security

Kareo

Kargo

Kaseya

Kasikornbank

Kaspersky

Kaufman Hall

Kawésqar Lab

Kayak

KBM Group

KDDI Corporation

KDS

Kearney

Keelvar

Keen

Keeper Security

Keller Fay Group

Kelley Blue Book

Kellogg School of Management

Kelly Scott Madison (KSM)

Kelton

Ken Research

Kentico Software

Kenya Bankers Association

Ketchum

KeyBank

Keysight Technologies

Khoros

Khoros

Kibo Commerce

Kidoodle TV

KidSay

Kiip

Kindercare

Kinetic Social

King Content

King Retail Solutions (KRS)

Kiosked

Kiplinger

Kitewheel

KJT Group

Klarna

KLAS Research

Klashwerks

Klaviyo

Klaxoon

Klear

Kleiner Perkins Caufield Byers (KPCB)

Klépierre

Klick Health

Knight Foundation

Knowledge Research Group (KRG)

KnowledgeVision

Koda

Kofax

Kompass

Konduto

Kong

Koninklijke Horeca Nederland

Kontor Digital Media

Kony

Korea Broadcast Advertising Corp. (KOBACO)

Korea Communications Agency

Korea Communications Commission

Korea Consumer Agency (KCA)

Korea Creative Content Agency (KOCCA)

Korea Customs Service (KCS)

Korea Financial Investors Protection Foundation

Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute (KFTC)

Korea Information Society Development Institute (KISDI)

Korea Institute of Finance

Korea International Trade Association (KITA)

Korea Internet & Security Agency (KISA)

Korea IPTV Broadcasting Association (KIBA)

Korea Onlinead Association

Korea Press Foundation (KPF)

Korean Statistical Information Service (KOSIS)

Korn Ferry

Koski Research

Kount

Koupon Media

Koyne Marketing

KPMG

KPR Social Communication Research Lab

Krämer Marktforschung

KRC Research

Kreativitet & Kommunikation

Kronos

Krux

KS&R

KSV1870

Kubient

Kueski Pay

KuRunData

KurunData

Kustomer

Kwanko

Kyobo Securities

Kyruus

L

L.E.K. Consulting

L’Observatoire Cetelem

L’Oréal

L’Usine Nouvelle

La Croix

La Poste

Lab42

Labbrand

Label Insight

Ladenzeile.de

Lafis

L’Agence du Numérique

Lake Research Partners

Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK)

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LFM-NRW)

Lanix

Lansons

Lantigua Williams & Co.

L’Argus de la Presse

LaserShip

Latamclick

Latin American Multichannel Advertising Council (LAMAC)

Latino 247 Media Group

Latino Decisions

Latinum Network

Latvian Public Utilities Commission (PUC)

LauMa Communication

LaunchLeap

Launchmetrics

Lavidge

Lawless Research

Lazard

Le Figaro

LeadCrunch

Leader Networks

LeadMD

LeadPages

LeadsCon

LeadsCouncil

Leadspace

LeanData

Leanin.org

Leanplum

Leap Wireless

Leapfrog

Leapfrog Online

Learning Heroes

Ledger Bennett DGA

Leflein Associates

Leger

Legg Mason Wood Walker

LEGO Group

Leichtman Research Group Inc. (LRG)

LendEDU

LendingTree

Lenovo

Lett

Levada Center

Level 10

Levo

Lewis

LexisNexis

Leyton

LG

LG Economic Research Institute – Korea

LH2

Libération

Libran Research & Consulting

Libris

Libsyn

Lieberman Research Worldwide

Life Happens

Life360

LifeLink Systems

Lifetime Movie Club

LifeWorks

LiftMetrix

Liftoff

Ligatus

Lightico

Lightspeed

Limbik

Limelight Networks

Liminal

Limra

Linc

Lincoln Park Strategies

Line

Linio

LinkedIn

LinkedSelling

Linqia

Lionbridge

LISNR

Listrak

Litmus

Littler

Live Nation Entertainment

Liveclicker

Liveclicker

LiveIntent

Livepanel

LivePerson

LiveRamp

Liverpool

LiveVox

LiveWorld

LLamasoft

Lloyds Banking Group

Lob

Local Data Company (LDC)

Local Media Association

Local Media Consortium

Local Search Association (LSA)

Local Search Insider

LocalCircles

LocalGravity

Localogy

Localytics

Localz

Locaria

Location Based Marketing Association (LBMA)

Location Sciences

Locowise

LocumTenens.com

Logan

Logica Research

Logicalis UK

LogicMonitor

Logility

LoginRadius

Logistyx Technologies

Logitech

LogMeIn

LogoBar

LogRhythm

London Business School

London Research

London School of Economics and Political Science

Lonergan Research

Longitude Research

LoopMe

Loqate (formerly Addressy)

Lotame

Loudhouse

Loup Ventures

LowestRates.ca

LoyaltyOne

LSA

Lucid

Lucidpress

LuggageHero

Luma Health

Luma Partners

Lumeon

Lumina Intelligence

Luminati

Lünendonk & Hossenfelder

L’Usine Digitale

Luxury Institute

LV=

Lynchpin

Lyra Health

Lytics

M

M Science

M/A/R/C Research

m/SIX

M+R

M3 Global Consulting

M3 Research

Mabe

MaCher

Machina Research

Macro 4

Macromedia Fachhochschule

Macromill

Macy’s, Inc.

MadHive

Madison Logic

Madjor

Magazine Luiza

Magazines Canada

Magellan AI

Magento

Magic & Co.

Magid

Magis5

Magisto

Magna Global

MagNet Industry Insights

Magnetic

MagnifyMoney

Magnite

Magnolia

Mail.ru Group

MailCharts

MailChimp

Mailjet

MailOnline

Maintel

Maison & Partners

Majority Opinion Research

Makovsky

Malakoff Humanis

Malauzai Software

Malaysian Advertisers Association (MMA)

Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC)

Malaysian Digital Association (MDA)

MalwareBytes

Man Bites Dog

Manatt, Phelps & Phillips, LLP

MANDARINA

Mandiant

Mando-Connect

Manhattan Associates

Manta

Mantis Research

Manulife Bank of Canada

Maoyan Entertainment

Mapp Digital

Mappy

MapQuest

March Communications

Marchex

MARCO

Marcum LLP

Marin Software

Marist Institute for Public Opinion

Maritz Motivation Solutions

MaritzCX (formerly Maritz Research)

Markerly

Market Cube

Market Force Information

Market Intelligence & Consulting Institute (MIC)

Market Knowledge Online

Market Measurement

Market Realist

Market Resource Partners (MRP)

Market Strategies International

Market Track

Market2Marketers

Marketdata Enterprises

Marketforce

Marketing (Australia)

Marketing Accountability Standards Board (MASB)

Marketing AI Institute

Marketing Center Münster (MCM) at the University of Münster

Marketing Insider Group

Marketing Land

Marketing Magazine (Canada)

Marketing Sciences

Marketing Tech

Marketing Week

MarketingCharts

MarketingExperiments.com Dup.

MarketingProfs

MarketingSherpa

Marketmind

Marketo

Marketplace

Marketplace Pulse

MarketShare

Marketview

MarkeZine

MarkMonitor

Markteffect

Marktest – Portugal

Marplan Media- und Sozialforschungsgesellschaft

Marqeta

Marsh

Marsh Research

MarTech (Third Door Media company)

MarTech Advisor

Martin Wilde Associates (MWA)

Maru/Blue

Maru/Matchbox

maru/usurv

Maryann Keller & Associates (MK&A)

Masergy

Mashable

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Mastercard

MasterCard Advisors

Matilde Filmes

Matillion

Matrix Solutions

Matrixx Software

Matter

Matter Communications

Matterkind

Mauj Mobile

Mautic

Mavrck

Max Borges Agency

Maxus

Maybe*

MBA DMB (MBA spécialisé Marketing Digital & Business)

Mblox

MBO Partners

MC&C

McAfee

McCann Worldgroup

McCrindle

McDonald Hopkins

McGraw Hill Education

McKinley Marketing Partners

McKinsey & Company

MDK

Measure Protocol

MEC Global

Meclabs Institute

Medallia

MedData Group

Media Development Authority of Singapore (MDA)

Media Dynamics Inc.

Media Hotline

Media Impact

Media in Canada

Media Intelligence

Media Life

Media Monitors

Media Partners Asia

Media Rating Council (MRC)

Media Research Users Council India (MRUC India)

Media Specialists Association (MSA) of Malaysia

Media Technology Monitor

Media360

MediaBeacon

MediaCom

Mediafax

MediaForge

Mediakix

MediaMath

Mediamätning i Skandinavien (MMS)

Mediamax

Médiamétrie

MediaMonks

Median s.r.o.

Median SK

MediaNama

Medianomics

medianorway

Mediaocean

MediaPost Communications

Mediapost Publicité

MediaPro

MediaRadar

MediaScience

Mediascope

MediaSense

MediaSmarts

MediaTel

MediaVillage

Mediavision

Medical Economics

Medical Group Management Association (MGMA)

Medical Marketing & Media

Medical Marketing Service (MMS)

Medical Strategic Planning

Medici Global

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Mediebyråforeningen

Medien Institut

Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB)

Mediengruppe RTL Deutschland

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (MPFS)

Medscape

Meetime

Meetrics

Mei.com

Meiji Yasuda

Melhor Envio

Melissa & Doug

MEMS & Sensors Industry Group (MSIG)

Meniga

Menlo Security

Mentefactum

Mequoda

Mercado Ads

Mercado Bitcoin

Mercado Libre

Mercado Livre

Mercado Pago

Mercantil

Mercari

Mercator Advisory Group

Mercatus

Mercer

Merck Manuals

Mercom Capital Group

Mergermarket

Meridian West

Merit Mile

MeriTalk

Meritz Securities

Merkle

Merpay

Merrill Lynch

Merrit Hawkins

MessageGears

Messukeskus

Meta

metaBeratung

Metamarkets

MetaPack

Method Research

METI (Le Mouvement des Entreprises de Taille Intermédiaire)

MetLife

Metoda

MetrixLab

Metro

Metro Ad Agency

Metroland Media

MetroPCS

Metroscopia

MezzoMedia

MFour

MGH Inc.

MHI Research Institute

MHz Choice

Mi9

Miaozhen Systems

Michael Page

Micro Focus

MicroDialogue

Microsoft

MicroStrategy

Middle East Public Relations Association (MEPRA)

Midia Research

Midigator

Midroll

Mighteor

MightyHive

Migu

MikMak

Milken Institute

Miller, Kaplan, Arase & Co.

Million Dollar Round Table (MDRT)

Millward Brown Digital

Mind Mapping Software Blog

Mind Share Partners

MindEdge

Mindfacts

Mindline media

MindMeld

MindMiners

MindMover

Mindshare

MindShare Interaction

MindTake Research

Mindtree

Ministério das Comunicações (MC) – Brazil

Ministerio de Cultura y Deporte

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)

Ministry of Commerce (MOFCOM) – People’s Republic of China

Ministry of Communications and Information Technology – Egypt

Ministry of Culture (MCT) – China

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) – Japan

Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) – People’s Republic of China

Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) – Japan

Ministry of Science and ICT (MSIT) – South Korea

Ministry of the Economy, Finance and Industry – France

Ministry of Trade and Industry Singapore (MTI)

Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE)

Minor Monitor

Minsait

Mint

Mintel

MiQ

Mirakl

Mirren

Mirriad

MIT AgeLab

MIT Sloan Management Review

MIT Technology Review

Mitek

Mitel

Mitsubishi UFJ Research and Consulting (MUFG)

Mitto

mitú

Mixpo

MLB.TV

MLS Live

MM Research Institute (MMRI)

MMA Global

MMGY Global

Moat

Mob

Mobbo

Mobercial

Mobey Forum

Mobi

Mobify

Mobile Commerce Daily

Mobile Commerce Ltd (M-Com)

Mobile Content Forum (MCF)

Mobile Ecosystem Forum (MEF)

Mobile Institute

Mobile Marketing Data Lab

Mobile Posse

Mobile TeleSystems (MTS)

Mobile Time

MobileIndex

MobileMonday Indonesia

Mobilesquared

Mobiquity

MoboMarket

Mobvista

MocoSpace

Mode Media

Model B

modeo.de

Modern Healthcare

Modev

Modularbank

MoEngage

MoffettNathanson

Mohammed Bin Rashid School of Government

Mohu

Mojo Vision

Moka

Molex

Mollie

Moloco

Momentive

Momentum Works

momondo

Mondadori Publicité

Mondeléz International

Mondial de l’Automobile

Mondial Relay

Mondo

Moneris Solutions

Monetary Authority of Singapore (MAS)

Monetate

Money.co.uk

Moneycontrol

MoneyVox

Monigle

Monster

Mood Media

Moody’s

Moore Stephens

Moosylvania

Morar HPI

Mordor Intelligence

More Than Research Group

Morgan Stanley

Morning Brew

Morning Consult

Morningstar

Morrison & Foerster

Motion Picture Association (MPA)

Motivaction

Motor Trend OnDemand

Motorola

Motors.co.uk

motum b2b

MountainTop Data

Movable Ink

Movile

Movimento Compre & Confie

Moving Health Home (MHH)

Moxtra

Moz

Mozilla

Mozo

MPA – The Association of Magazine Media

MRB Hellas S.A.

MRI-Simmons

MSD France

MSI Global Alliance

mStoner

MTM

MTM Junior

MTM London

MU Marketing & Content Lab

Mu Sigma

MUBI

Muck Rack

Mujeres Construyendo

MuleSoft

MullenLowe MediaHub

MullenLowe Profero

Multichannel Merchant

Multichannel News International

Multiscope

MumPanel

Mumsnet

Mund- Keifer- und – Geischtschirurgie

Mundo do Marketing

Munich Digital Institute

Murphy Research

Music Business Association

musicFIRST

MusiComms

MusicWatch

Mux

MVI Marketing

My.com

my6sense

MyBankTracker

myclever Agency

myDevices

MYOB

MyRoomIn

MyVoice

N

Nacha

NADbank

Nagra

Nakono

Namogoo

Nanfang Daily

Nanigans

Nanos Research

nanu

NAPCO Media

Narodowy Bank Polski (NBP)

Narrative Science

Narvar

Nasmedia

NASSCOM

Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM)

National Agency for Financial Studies (NAFI)

National Alliance on Mental Illness (NAMI)

National Arts Council of Singapore (NAC)

National Association for Home Care & Hospice (NAHC)

National Association for the Specialty Food Trade

National Association of Broadcasters (NAB)

National Association of Broadcasters (NAB) – South Africa

National Association of Corporate Directors (NACD)

National Association of Realtors (NAR)

National Association of Software and Service Companies (NASSCOM) – India

National Association of Telecommunications Officers & Advisors (NATOA)

National Australia Bank (NAB)

National Automobile Dealers Association (NADA)

National Bureau of Statistics China

National Business Daily (NBD)

National Business Research Institute (NBRI)

National Center for Education Statistics – US

National Center for Health Statistics

National CineMedia

National Collegiate Athletic Association (NCAA)

National Communications Commission – Taiwan

National Community Reinvestment Coalition (NCRC)

National Computer Network Emergency Response Technical Team (CNCERT)

National Credit Union Administration (NCUA)

National Cyber Security Alliance (NCSA)

National Electronics and Computer Technology Centre (NECTEC)

National Exchange Carrier Association (NECA)

National Federation of Independent Business

National Film Board of Canada (NFB)

National Gardening Association

National Grocers Association

National Health Service (NHS)

National Information Society Agency (NIA)

National Institute for Health Care Management Research and Educational Foundation

National Institute on Drug Abuse (NIDA)

National Jeweler

National Medical Association

National Music Publishers’ Association (NMPA)

National Newspapers of Ireland (NNI)

National Post – Canada

National Public Radio (NPR)

National Readership Survey (NRS) – UK

National Research Center for College and University Admissions (NRCCUA)

National Research Council

National Research Group (NRG)

National Restaurant Association (NRA)

National Retail Association (NRA)

National Retail Federation (NRF)

National Small Business Association (NSBA)

National Society of High School Scholars (NSHSS)

National Spectrum Managers Association (NSMA)

National Statistical Office of Thailand

National Student Clearinghouse

National Telecommunications and Information Administration (NTIA)

National Wholesale Druggist’s Association (NWDA)

Native Advertising Institute

Nativo

Natixis Investment Managers

Natter

Natural Insight

Nauta

Navient

Navigant

Navy Federal Credit Union

NBA League Pass

NBCUniversal

NBTC-NIPO Research

NCH Marketing Services

NCR

NCSolutions

Near

NectarOM

NEJM Catalyst

Nemours Children’s Health System

Neo Marketing

NeoAssist

Neomove

Nepa

NerdWallet

Net Asia Research

NetApp

NetBanker

NetBase

Netcomm – Italy

Netconsulting cube

Netcore

NetElixir

netFactor

Netflix

Netherlands Chamber of Commerce (KvK)

NetLine

Netmera

NetMonitor

NetMotion

NetNewsCheck

Netquest

NetRatings Japan Inc.

Netrush

Nets

Netsertive

NetSfere

Invicti Security (previously Netsparker)

NetSuite

Netthandel.no

Network Research

Netwrix

Netzwerk Reklame

Neurocrine Biosciences

Neuro-Insight

Neuromedia

Neurons Inc.

Neustar

New Relic

New York American Marketing Association (NYAMA)

New York Life Insurance Company

New York Magazine

New York University

NewBase

NewBay Media

Newcom Research & Consultancy

Newlio

Newport Group

NewsCred

NewsMediaWorks

Newspaper Association of America (NAA)

Newspapers Canada

Newsweek

NewsWhip

Newsworks

Newsy

NewtonX

NewVantage Partners

NewVoiceMedia

Newzoo

Nexer

Next Content

Next Tourisme

Nextbrand

NextGen.Net

nextMedia.Hamburg

NFL Game Pass

NHL.TV

NICE Data & Research

NICE inContact

Nice Systems

Nielsen

Nielsen Audience Measurement (AGB Strategic Research) – Serbia

Nielsen Audio

Nielsen Catalina Solutions (NCS)

Nielsen CCData

Nielsen IBOPE

Nielsen KoreanClick

Nielsen Scarborough

NielsenIQ

Nifty

NIKE, Inc.

Nikkei Advertising Research Institute

Niko Partners

Nilson Report

Nimdzi Insights

Nintex

Nippon Research Center

NLogic

NMG Consulting

Nokia

Nominalia

Nomine Populi

Nominet

Nomura Research Institute

Nomura Securities

NORC at the University of Chicago

Nordea

Nordicom

Nordlight Research

Nordvision

Norstat – Denmark

Norstat – Finland

Norstat – Germany

Norstat – Norway

Norstat Group

North American Numbering Plan Administration (NANPA)

North Highland

Northeastern University

Northern Trust

Northstar

Northstar Meetings Group

Northwestern University

Northwestern University in Qatar

NortonLifeLock

Norwegian Broadcasting Corporation (NRK)

Norwegian Communications Authority (Nkom)

Nosto

Nottingham Business School

Nova/sb

Novant Health

Novus

Nowcast

NP6

nPeople

NRC Health

nScreen Media

NTT Advertising

NTT Communications

NTT Data

NTT DoCoMo

NTT Ltd.

NTTCom Research

Nuapay

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br)

Nudge

Numerator

Numeris

Nutanix

NuVoodoo

Nuxeo

NYDIG (New York Digital Investment Group)

NYIAX

Nyle

Nyt

O

OAG

OANDA

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)

Observatory International

Obviously

OC&C Strategy Consultants

OCA

Ocean Outdoor

Octadesk

Octane Research

Octipas

Octopeek

ODEC

Odoxa

Ofertia

Offerpop

Offers.com

OfferUp

Offerwise

Office for National Statistics (ONS) – UK

Office of Communications (Ofcom) – UK

Office of Electronic Communications (UKE)

Office of the Australian Information Commissioner (OAIC)

Office of the Communications Authority (OFCA) – Hong Kong

Official Charts Company

Offremedia

Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI)

Ogilvy & Mather

Ogury

Oil Change International (OCI)

OJD (Association pour le contrôle de la diffusion des médias)

Oksusu

Okta

Oktopost

OLAP Report

Olapic

Olinger Group

Olist

Olive

Oliver

Oliver Wyman

OMD

Omdia

Omni Banco & Financeira

Omnico

Omnicom Commerce Group (OCG)

Omnicom Media Group

Omniquest

Omnisend

On Device Research

ON24

Onalytica

OnAudience.com

OnBrand

One Click Retail

One Compath

One Hour Translation

One North

One Two Four

one2one Media

OneAffiniti

OneLogin

OnePoll

OneSpot

Onestop

OneStream Software

OneTrust

Oney

Onfido

Online Circle Digital

Online Trust Alliance (OTA)

Online-Vermarkterkreis (OVK)

OnProcess

Ookla

Ooshot

Ooyala

Open Data Institute (ODI)

Open Influence

Open Institute

Open Mobile Media

Open Roads Community

Open Voice Network

OpenMarket

Openprise

OpenRise Advisory

Opensignal

Opensurvey

OpenTable

OpenText

Openwave Mobility

OpenX

Opera Software

Operative

OPI

Opinaia

OpinandoOnline

Opinion Box

Opinion Matters

OpinionWay

OpinionWorks

Opinium Research LLP

Optimal.com

Optimizely

Optivo

Optum

Opus Research

OpusCapita

Oracle

Orange

Orangefiery

Orbit Media Studios

Orckestra

Ordergroove

orderTalk

O’Reilly Media

Organic

Organisation der Mediaagenturen (OMG)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)

Origami Logic

Origin

OrionCKB

Ormax Media

Osborne Clarke

Osmo

Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano

Osservatorio permanente sui contenuti digitali

Ostance

Osterman Research

Österreichische Post

O-uccino

Out of Home Advertising Association of America (OAAA)

Out There Media

Outbound Engine

Outbrain

Outbreaks Near Me

Outdoor Media Association (OMA)

Outdoor Media Association of New Zealand (OMANZ)

Outfunnel

Outlier is a company providing automated business analysis solutions.

Outseer

Outsell

Outsmart

OutSystems

OvationMR

OwnerIQ

Oxford Economics

Oxygen

OzTAM

P

P.C.E. Helsinki

Paceth

Package Concierge

Packaged Facts

PacketZoom

Packt

Pacvue

PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura

PadSquad

PagerDuty

PageSuite

Pan Arab Research Center (PARC)

Pan Communications

Panaseer

Pandora

Panini Publishing GmbH

Pantone

PAQATO

Paragon DCX

Paraná Pesquisas

Parcel Monitor

parcelLab

Pardot

Parent Zone

Parentdish

Paris Retail Week

Parks Associates

Parrot Analytics

Parse.ly

Partnerize

Partnership for Quality Home Healthcare (PQHH)

Path to Purchase Institute

PathFactory

Pathmatics

Pathwire

PatientPop

PatientRightsAdvocate.org

Patients & Web

Patone

Pattern

Paul Hastings

Payback

Payfort

Paym

Payment and Clearing Association of China (PCAC)

Payment Services Austria (PSA)

Payment Systems Regulator (PSR)

Payments Canada

Payments NZ

Paymentsense

PayPal

PayPay Bank

Paysafe

Paytrail

Paytronix

Payvision

Paywizard

PBI (Polskie Badania Internetu)

PBS LearningMedia

PC Magazine

PCG Research

PCI Pal

PCM, Inc.

PCMS

Pearson

Pedowitz Group

Peerless Insights

PeerLogix

Pegasystems

Peloton

Pendo

Penguin Intelligence

Penthera

People’s Bank of China (PBC)

Pepperdata

Percolate

Perficient

Performance Horizon

Performics

Periscope By McKinsey

Perk

Perkins Coie

Permutive

Perpetua

Persado

Pershing

Persistence Market Research (PMR)

PersolKelly

Personal Capital

Personal Connected Health Alliance (PCHA)

Peterson Center on Healthcare

PetHadoop

Petsky Prunier

Pew Charitable Trusts

Pew Research Center

Pfeiffer Consulting

PFL

PFSweb

PGi

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)

Phase5

PHD

Philippine Statistics Authority (PSA)

Philips

PhishLabs

Phocuswright

Phoenix Marketing International

Phone Works

Phononic

PhotoShelter

Photoslurp

Phrasee

Phreesia

Phronesis Partners

Phunware

Physicians Advocacy Institute (PAI)

Physicians Practice

Picodi

Pindrop

PING Helsinki

Ping Identity

Pingup

Pinpoint

Pinterest

Piper Sandler

Piplsay

Pitch

PitchBook

Pitney Bowes

Pivotal Research Group

Pixability

Pixalate

PJA Advertising + Marketing

Placed

PlaceIQ

placemedia

Placer.ai

Plaid

Plan Ceibal

Plan to Engage

Planday

Planet Retail

Planning Quant

Plano CDE

Plante Moran

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)

Platform Media Adviesbureaus (PMA)

Platt Retail Institute

PlayPlay

Plugg.To

PlumChoice

PMB Print Measurement Bureau

PMR Publications

PMX Agency

PNC

PocketGamer.biz

PodcastOne

Podium

Podsights

Podtrac

Point Topic

Pointillist

Pointlogic

Points

PointSource

Polar

Polaris Nordic

Policygenius

PoliteMail

Politico

Pollara

Pollfish

Polly

Ponemon Institute

Pontomobi

POPAI UK & Ireland

PopSugar

Populus

Poq

Portada

Porter Novelli

Positive Mobile

PossibleNow

Post and Telecom Administration in Iceland

Post Office – UK

Postbank

Posterscope

PosterSelect

Posti (formerly Itella)

Postling

PostNL

PostNord

PostUp

PowerReviews

PQ Media

Practical Ecommerce

Pradeo

Praesidio Safeguarding

Pragma

Precima

Precise TV

Precisely

Precision Sample

Preço Certo

PredActive

Predictys

Premium Credit

Prescient & Strategic Intelligence

PrescribeWellness

Press Ganey

Press Works

Pressboard

PrestaShop

Prevedere

Prezi

PriceMinister

Prima Online

Primary Care Collaborative (PCC)

Prime Research

Prince Market Research Inc.

Princeton Survey Research Associates

Principal Financial Group

Prior Konsultointi

Priori Data

Prisa Radio

Prisma Media Solutions

Private Label Manufacturers Association (PLMA)

PRM Consulting

Procter & Gamble

Product Collective

Productsup

Prodware Group

Professional Datasolutions, Inc. (PDI)

Profissional de E-commerce

Profitect

Profitero

Profundo Research & Insight

Progress

Progressive Grocer

Promise Consulting

Promocodes

PromoLeaf

Promontory Interfinancial Network

Prompt Communications

Proof

Proofpoint

Propeller Insights

Pros

Prosoft

Prosper Insights & Analytics

Prosper Marketplace

Proteína Marketing

Protiviti

Provision Living

Provoke Insights

Provokers

Proximis

Prudential Financial

Prudential plc

PRWeek

PRX

PSB Research

Psyma

Ptbus.com

PTPA Media (Parent Tested Parent Approved)

Public

Public Affairs Council

Public Opinion Foundation (FOM) – Russia

Public Opinion Research Center (CBOS)

Public Opinion Strategies

Public Private Strategies

Public Safety Canada

Publicare Marketing Communications

Publicis ETO

Publicis Groupe

Publicis Media

Publicis Sapient

PublicRelay

Publisher Research Council (PRC)

Publishing Technology

PubMatic

Pullstring

Pulpo

puls Marktforschung

Pulse

Pulse Asia Research

Pulse Secure

Punto Rojo

Purchased

Purchaser Business Group on Health (PBGH)

Pure Flix

Pure360

PureB2B

Pureprofile

PureSpectrum

Putnam Investments

PwC

Pwnie Express

PX

PYMNTS.com

Pyramid Research

Q

Q&Me

QBE Insurance Group

Qihoo 360

Qlik

Qriously

Qualcomm

Quality Matters

Qualtrics

Qualtrics XM Institute

Quanta Cloud Technology (QCT)

Quantcast

Quántico

Quantilope

Quantium

Quantmetry

QuantoSobra

Quantum Metric

Quantum Workplace

Quartile

Quartz

Qubit

Qudini

Queensland University of Technology

QueryClick

Quest Diagnostics

QuestMindshare

QuestMobile

Quick Base

Quid

Quiddity

Quikly

quintly

Quiq

Quisma

Quotient

R

R.R. Donnelley & Sons Company (RRD)

R/GA

R2integrated (R2i)

R3 Marketing

R3 Worldwide

Rabin Research Company

RAC Foundation

Raccoon

Rackspace Technology

Rad Campaign

Raddon Financial Group

Radial

Radicati Group

Radio Advertising Bureau (RAB)

Radio Connects

Radio Joint Audience Research Limited (RAJAR) – UK

Radio Television Digital News Association

Radiocentre

Radius

Radius Global Market Research

Radius Kommunikation

Radware

Rain

RAIN Group

Rainforest Action Network

Rakuten

Rakuten Insight (formerly Rakuten AIP)

Rakuten Intelligence

Rand Corporation

Randstad

Randstad RiseSmart

Rankey.com

Ranpak

Rapid Ratings

Rapport

Rapt Media

Rapyd

Rare

Rasa Technologies

RateHub

Rates.ca

Ravelin Technology Ltd

Raydiant

Raymond James

Razorfish

RBC Capital Markets

RBC Royal Bank

RBK Money

RBM Technologies

RBR

Reach Health

ReachForce

ReachLocal

Reaction Data

Read Aloud 15 Minutes

Reader’s Digest Canada

Real Chemistry

Real Story Group (RSG)

Real Time Management (RTM)

RealityMine

ReasonWhy

ReBound

Reclaim Finance

Recode

Recon Analytics

Recording Industry Association of America (RIAA)

Recording Industry Association of Japan (RIAJ)

Recruit

Rectangle Health

Recurly

Red Bull Wingfinder

Red C

Red Points

Red.es – Spain

Redbility

Reddit

Rede de Telecomunicações para o Mercado (RTM)

Redeban

RedEye

Redox

RedPlum

RedPoint Global

REDS (Research Designed for Strategy)

RedSeer Consulting

Redshift Research

Redwood Advisors

Reech

Reed Data

Reed Electronics Research

Reed Exhibitions

Reed Smith

Reelgood

Refinery29

Refinitiv

Re’flekt

Reflektion

Reflektive

Refuel Agency

Regalix

Regina Corso Consulting

Regional TAM

Relatable

Relatia

Relay42

Relevant Knowledge

Relex

Reliant Funding

Relx

Remington Research Group

Remitly

Renegade

Repucom

RepuGen

Reputation.com

Research & Results

Research and Development (R&D)

Research Co.

Research+Data Insights

research2guidance

Researchad

ResearchBods

Researchscape

Reserve Bank of Australia

Reserve Bank of India

Resia

Resolution Media Deutschland

Resonate

Resource Marketing

respondi

Response:AI

Responsible Investment Association (RIA)

Responsio

Restaurants Canada

Resultados Digitais

Resulticks

Results International

Retail Council of Canada

Retail Dive

Retail Economics

Retail Gift Card Association (RGCA)

Retail Industry Leaders Association (RILA)

Retail Systems Research (RSR)

Retail TouchPoints

Retail Week

Retailers Association of India (RAI)

Retailing Today

RetailMeNot

RetailNext

RetailTechNews

RetailWire

Retale

Rethink Technology Research

Reuters

Reuters Institute for the Study of Journalism at the University of Oxford

Rev

Reveal Mobile

Revelocity

Revinate

Revionics

RevJet

RevLocal

Revmetrix

Revolut Business

RevOps Squared

Revry

RewardStream

RFi Group

RGX

RhythmOne

Richard K. Miller & Associates

Richardson

RichRelevance

Riddle & Bloom

Rider Research

Rimini Street

Ring

Ring Digital

RingCentral

ringDNA

Ripl

RIS News

RiskIQ

RiskyBrand

Rival IQ

Rivalfox

Riverbed

RLJ Entertainment

RMB

RMS

RNCOS

Road to VR

Roadster

Rob Roy Consulting

Robert Half Technology

Robert Wood Johnson Foundation (RWJF)

Robinhood

Roblox

Rock Content

Rock Health

Rockbridge Associates Inc.

Rocket Fuel

Rockfish

Rockland Dutton Research & Consulting (RDR&C)

Rokt

Roku

Roland Berger

RollWorks

Rooster Teeth

Ropes & Gray

Rosen Consulting

Roskill (Metals & Minerals)

Roth Capital Partners (ROTH)

Route

Roy Morgan Research

Royal Bank of Scotland (RBS)

Royal Mail Group

Royal Society

Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA)

RSA

RSM

RSMB

RSW/US

RTB House

RTG Consulting Group

RTL Radio Deutschland

Rubicon Project

Rubikloud

Ruckus Digital

Ruckus Media Group

Ruckus Networks

Ruder Finn

ruf Reisen

Ruffalo Noel Levitz (RNL)

Ruigrok NetPanel

Rundown

Running Heroes

Runrun.it

Rural Cellular Association (RCA)

Russian Public Opinion Research Center (VCIOM)

RVD

Ryan Solutions

Rydex SGI

Ryerson University

S

S&P Global Market Intelligence

S4M (Solutions for Mobile)

Saatchi & Saatchi

Saatis

SAB Group

Sabre

Sacunas

Saegus

Safe Home

SafeSpace

Sage

Sage Growth Partners

Sagefrog Marketing Group

Sahler Research

Saia do Lugar

Sailthru

Saint Leo University Polling Institute

Salary.com

SaleCycle

Sales Mastery

Salesforce

Salesforce Commerce Cloud

SalesFuel

Salesfusion

SalesRoads

SalesWire

Sallie Mae

Salmat Speech Solutions

Salmon

Salsify

Salucro

Samanage

Samara Canada

Samsung

Sana Commerce

Sandvine

Sanoma

SANS Institute

SAP

Sapient Insights Group

SapientNitro

SAPinsider

Sapio Research

Sapphire Digital

SAS

Satellite Industry Association (SIA)

Savanta

Saville Rossiter-Base

Savills

Savings.com

Savvy

Saybubble

SC Digital Media

Scalar

ScaleArc

Scalefast

Scanbuy

Scandit

Schengen Visa

Schibsted Media Group

Schlesinger Associates

Schlumberger T&T

Schmidt Market Research

Schneider Electric

Scholè Marketing

School of Management del Politecnico di Milano

Schroders

ScienceLogic

Sciencewise

ScientiaMobile

Scopen

Scorpion

Scott’s Cheap Flights

Screen Australia

Screen Education

ScreenForce

ScribbleLive

SDL

Search Engine Journal

Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO)

Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO) Japan

Search Optics

SearchDex

Searchmetrics

SearchNode

Second Measure

SecondSync

Secret Media

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Secretaría de Economía

Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs)

Sectigo

SecureAuth

SecurityScorecard

Seed Planning Inc.

Seeding Alliance

Seeking Alpha

SEEKMENT

Seeso

Sega Networks

Segment

Segmint

Seijo Ishii

Seismic

Sejong University

Sekaimon

Selig Center for Economic Growth

SellCell

Selligent

Selling Simplified

Seminarium Perú

Semrush

Senacor

Senado Federal

Sendcloud

SendGrid

SendinBlue

Sendoso

Sendwithus

Sensis

Sensor Tower

Sensormatic Solutions

Sensyne Health

Sentient Decision Science

Sentio Research Norge AS

SEO PowerSuite

Seoul Digital University

SEQR

Sequence

Sequent Partners

Serai

Serasa Experian

Sermo

Serpico

ServerBid

Service Management Group

ServiceSource

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)

SES-imagotag

SessionM

Setapp

Seven.One Media

SevenRooms

Sezzle

SG360°

Shanon

Shaped By

Shapiro+Raj

Shareablee

ShareDemos

SharesPost

ShareThis

Sharethrough

Sharitaly

SharpEnd

SharpSpring

Sheepdog

SheerID

SheKnows

Shelton Group

Shelton Group

Sherlock Communications

SheSpeaks

SHI

Shift Communications

Shikatani Lacroix

Shinhan Financial Group

ShipBob

ShipMatrix

Shippo

ShipStation

Shoeisha

Shop Airlines (SAL)

Shop.org

ShopBack

Shopgate

Shopify

ShopKeep

Shopkick

Shopmium

Shoppercentric

ShopperKit

ShoppingTomorrow

Shorr Packaging

Showpad

Showroomprive.com

Shred-it

Shudder

Shufoo

Shullman Research Center

Shutterstock

Sid Lee

Sidecar

Sierra Club

Sierra Group

Sift

Signal

Signal (Japan)

Signal Hill Insights

Signal Leadership Communication (SLC)

Signavio

Signifyd

Sign-up.to

Sigstr

Silicon Graphics International

Silicon Valley Research Group

SilkRoad Technology

SilverTech

SimilarTech

SimilarWeb

Simon Associates Management Consultants (SAMC)

Simon Business School – The Center for Pricing

Simon Data

Simon-Kucher & Partners

Simplecast

SimpleTexting

Simplii Financial

Simply Measured

Sina

Sinch

Sinclair Broadcasting Group

Singapore Department of Statistics (DOS)

Singapore Polytechnic

SingleCare

SingSaver

Singular

Sino Market Research

Sinomonitor

Sinus Markt- und Sozialforschung

Sioux

Sirius Satellite Radio

SiriusDecisions

Sisense

SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques)

Sitecore

Siteimprove

Sitel Group

SiteMinder

Sizmek

SK&A

Skai (formerly Kenshoo)

Skandia

Skedulo

Sketchfab

Skift

Skybox Security

Skye Learning

Skyrise Intelligence

Skyrocket SEO

Skytree

Skyword

Slack

SLI Systems

Slickdeals

SlickText

Slidely

Sling TV

Smaato

Small Business Expo

Small Business Majority

Small Business Trends Alliance (SBTA)

SMARI

Smart AdServer

Smart Cities Council

Smart Insights

SmartBrief

Smartchain

SmartEnergy IP

SmarterHQ

Smartly.io

Smartme Analytics

Smartsheet

Smartway2

Smarty Pants

SMB Group

SMG Research

smith & beta

Smith Micro Software

Smith Travel Research

SmithGeiger

Smithsonian Earth

SMN

Snap Inc.

SnapLogic

Snaplytics

Snell Advanced Media (SAM)

Snow Software

Snowflake

Soasta

Socedo

SOCi

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Social Beat

Social Fresh

Social Lens Research

Social Media Examiner

Social Media Link (SML)

Social Media Matters (SMM)

Social Media Today

Social Media Week

Social Miner

Social Research Centre

Social Samosa

Social Science Research Solutions (SSRS)

Social Weather Stations (SWC)

Socialchorus

SocialCode

SocialFlow

Socialinsider

SocialMediopolis.com

SocialPubli

SocialSafe

SocialSphere

Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC)

Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia)

Society for Human Resource Management (SHRM)

Society for New Communications Research of The Conference Board (SNCR)

Sociomantic

Socure

SoDA

Sofinscope

Softbrain Field

Softonic

SoftServe

Software AG

Sogang University

Sogec Marketing

Sojern

Solace

SolarWinds

Solix Technologies

Solocal

Solutions Research Group (SRG)

Solvvy

Somos

Sonobi

Sonoro

Sony

Sony Life Insurance

Soomla

Sopra Steria

Sortlist

SOS Fichiers

SOTI

Sotrender

Sourcepoint

South African Audience Research Foundation (SAARF)

South African Council of Shopping Centres (SACSC)

South China Morning Post

Southern Cross Austereo

Southern Cross University

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

SP eCommerce

Sparkassen Innovation Hub

Sparkler

SparkPost

SparkToro

Spectrem Group

Spencer Brenneman

Spencer Stuart

Spiceworks Ziff Davis (SWZD)

Spiegel-Verlag

Splash

Splashlight

Splender

Splendid Research

Splunk

Spok

Sportsnet Now

Spotify

Spotler

Spot-On

SpotX

SPR

Sprinklr

SprintProject

Sprout Social

Spryker

SPS Commerce

SQS

Square

Square Root

SqueezeCMM

Squiz

S-RM

SSCG Media Group

SSRS

StackAdapt

Stackla

Standard Media Index (SMI)

Stanford Graduate School of Business

Stanford University

Star India

Starburst

Starcom

Starfleet Research

Stark Statistical Consulting

Starmount

Star’s Service

Startek

Startia Lab

StartUp Health

Starz

Stash

STAT

StatCounter

State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television of the People’s Republic of China (SAPPRFT)

State Farm

State Information Center (SIC) – China

Statista

Statistics Austria

Statistics Canada

Statistics Denmark

Statistics Finland

Statistics Indonesia (BPS)

Statistics Korea (KOSTAT)

Statistics Netherlands

Statistics New Zealand

Statistics Norway

Statistics Poland

Statistics South Africa

Statistics Sweden

Statistisches Bundesamt (Destatis)

SteelHouse

Stella Rising

Steria

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN)

Stichting KijkOnderzoek (SKO)

Sticky.io

Stifel

Stirista

STL Partners

Stockholm City Council

Stoltenberg Consulting

Strata

Stratably

Stratacache

Strategic Research

Stratégies

Strategy (Canada)

Strategy Analytics

Strategy Magazine

Strategy&

StrategyBox

StrategyCorps

Strativity

Stratix

Stream Hatchet

StreamElements

Streaming Observer

Streaming Video Alliance (SVA)

Streamlabs

Street Fight

StrongView (formerly StrongMail)

StubHub

StudentUniverse

studioID

Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL)

SugarCRM

Sumo Heavy

SunMedia

SunTrust Banks

Super RTL

SuperAwesome

SuperData

Superjob.ru

Supermarket News

SuperOffice

Support.com

Survey Sampling International (SSI)

SurveyGizmo

Surveylab

SurveyMe

SurveyMonkey

SurveySensum

Sustenta+

Svensk Digital Handel

Svensk Handel

Sveriges Annonsörer

Sveriges Television (SVT)

Swedish Media Publishers’ Association (TU)

Swedish Post and Telecom Authority (PTS)

Sweety High

SWG

Switch Media Lab

Sword and the Script

SWR Medienforschung

Swrve

SXM Media

Sykes

Sylvania

Symantec

Symphony Advanced Media

Symphony Retail

Sync SAS

Synchrony

Syncsort

Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL)

Syndicat des Régies Internet (SRI)

Syndicat National de la Communication Directe (SNCD)

Syndicat National de la Publicité Télévisée (SNPTV)

Syndicat national de l’édition (SNE)

Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP)

SyndicatePlus

Syneos Health Communications

Synergy Research and Consulting

Syniti

Syniverse

Synopsys

Synqrinus

Synthesio

Synthio

Syntun

Syte

Syzygy

T

T. Rowe Price

t2ó

Tableau

Taboola

TABS Analytics

TagStation

TailWind

TAK Research

Takumi

Talend

Talk PR

Talkdesk

TalkingData

TalkTalk

TalkVia

Talkwalker

Tamba

Tamr

Tandem UP

TangoCode

Tanium

Tapad

Tapestry

TapestryWorks

TapInfluence

Tapjoy

Target Marketing

Tata Communications

Tata Consultancy Services

Tatto Media

Taykey

TBI Unit

TBS Mediabyrå

TCL

TCN

TD Ameritrade

TD Bank Group

Teads

Tealium

TeamPeople

Tech Research Asia (TRA)

TechHive

TECHnalysis Research

Technavio

Techniek Nederland

Technology Business Research (TBR)

Technology for Marketing (TFM)

Technology Strategies International

Technomic

Techradar

TechSmith

TechUK

TechValidate

Tecnocom

Tecsys (formerly OrderDynamics)

Teen Vogue

TEKsystems

Telaria

Tele2

Telebrasil (Associação Brasileira de Telecomunicações)

Teleco

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)

Telecommunication Regulator of Cambodia

Telecommunications and Internet Federation

Telecommunications Carriers Association (TCA) – Japan

Telecommunications Industry Association (TIA)

Telecommunications Regulatory Authority (TRA) – Kingdom of Bahrain

Telecommunications Regulatory Authority (TRA) – United Arab Emirates

Telefilm Canada

Telefónica

TeleGeography

Telegraph Spark

Telenav

Telenor

Telespan Publishing

Televerde

Televisa

Television Bureau of Advertising (TVB)

Telia Company

Telit

Telstra

TELUS

TELUS International

Temando

Temasek

Temenos

Tenable Network Security

Tencent

Tencent Research Institute

Tendencias Digitales

Tennis Channel Plus

Tenthwave Digital

Teosto

Teradici

Terminus

Terranova Security

Territory Webguerillas

TesTee

Tete Marche

TextNow

Thales Group

Thankyou

Thanx

The Action Network

The Ad Council

The Adecco Group

The Alternative Board (TAB)

The Ascent

The Asia Foundation

The Association for Private Capital Investment in Latin America (LAVCA)

The Atlantic

The B2B Institute

The Bank of Korea

The Beryl Institute

The Boss Group

The Broadcast Research Council of South Africa

The Brookings Institution

The Business of Fashion

The Business Research Company

The Canadian Media Directors’ Council (CMDC)

The Case Foundation

The Center for Generational Kinetics

The Clearing House

The CMO Club

The Cocktail Analysis

The Commonwealth Fund

The Competitive Intelligence Unit

The Conference Board

The Consumer Goods Forum

The COVID-19 Healthcare Coalition

The Creative Group

The Danish Society of Engineers (IDA)

The Diffusion Group (TDG)

The Drum

The Economist Group

The Economist Intelligence Unit (EIU)

The Esports Observer

the e-tailing group

The Female Quotient

The Financial Brand

The Fintech Consulting Group (Fincog)

The Fletcher School of Law and Diplomacy

The Food Industry Association (FMI)

The Fraud Practice

The Gandalf Group

The Genius of Play

The Globe and Mail

The Hackett Group

The Harris Poll

The Hartford

The Hartman Group

The Hill

The Hollywood Reporter

The Hub Magazine

The Identity Defined Security Alliance

The Influencer Marketing Factory

The Institute of Direct and Digital Marketing (IDM)

The Integer Group

The Irish Times

The Kite Factory

The Knot

The Knowledge Engineers

The Larry A. Green Center

The Leading Edge

The Manifest

The Marketing Group plc (TMG)

The Marketing Institute of Ireland (MII)

The Martec Group

The Media Briefing

The Media Insight Project

The Media Trust

The Motion Agency

The Motley Fool

The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)

The National Research Institute of Advertising at Communication University of China

The Network

The New York Times

The Next Web

The Northridge Group

The NPD Group

The O Alliance

The Organic Agency

The Paper and Packaging Board

The Partner Marketing Group

The Physicians Foundation

The Podcast Exchange (TPX)

The Points Guy

The Predictive Index

The Professional Association for Design (AIGA)

The Programmatic Advisory

The Relevancy Group

The Research Intelligence Group

The Retail Doctor

The Retail Factory (TRF)

The Retail Feedback Group

The Rideshare Guy

The Right Brain Consumer Consulting

The Risk Management Association

The Santa Fe Group

The SCAN Foundation

The Social Intelligence Unit (SIU)

The Society for New Communications Research (SNCR)

The Starr Conspiracy

The Storytellers

The Strategic Counsel

The Strawhecker Group (TSG)

The Tech Partnership

The Telemarketing Company

The Tilt

The Times

The Trade Desk

The University of Chicago Harris School of Public Policy

The Value Engineers (TVE)

The Verge

The Vinyl Factory

The Wall Street Journal

The Walt Disney Company

The World Bank

The&Partnership

The7stars

TheBeat.travel

TheBlaze TV

ThePostGame

TheSoul Publishing

Think with Google

Think!Sponsorship

ThinkAgent

Thinkbox

ThinkNow Research

Thinkover

Thinktv

ThinkTV (Australia)

ThinkVine

Third Door Media

This is Money

Thomson Reuters

Thorn

Thought Industries

ThoughtSpot

ThoughtWorks

ThreatMetrix

thredUP

Thrive Analytics

Thuiswinkel

Thuzio

Thycotic

Tiburon

Tidal Labs

Tieto

TikTok

Tiller

Tillster

Timberland

Time

Time Warner

TimeTrade SilverCloud

Tink

Tinuiti

Tiny ERP

Tinyclues

Tipalti

TiVo

TKW Research Group

T-Mobile

TMT Consulting

TNS Emnid Medien- und Sozialforschung

TNS Sinotrust

Toast

Tofugear

Tohokushinsha Film Corporation

Toluna

Tomorrow People

TONO

Topco

Topia

TopMarketing

TOPO

Toppan

TopRank Marketing

Toronto Star

Toshiba

Total Beauty Media Group

Total Retail

TotallyAwesome

Totango

Totem

TouchCommerce

Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism

Toy Industry Association

Toyo Keizai

TRA Research

Traackr

TrackMaven

TrafficGuard

Training Industry

Trainline

Transaction Network Services (TNS)

Transamerica Center for Health Studies (TCHS)

Transamerica Center for Retirement Studies (TCRS)

Transcend

Transcosmos

Transforming Data With Intelligence (TDWI)

Transparency Market Research

TransUnion

Travel Market Report

Travel Weekly

TravelClick

Travelers

Travelocity

Travelport Digital

Travelzoo

Travolution

Treasure Data

Tremor Video

Trend Lab

Trend Micro

Trend Research

Trendata

Trendera

Trenders

TrendForce

Trendisty

TrendSource

TrialPanel

TribalVision

Tribe Dynamics

TribeOS

Trident Media Guard (TMG)

Trinity McQueen

Trip.com

TripAdvisor

Triptease

Tripwire

Triton Digital

Troot Network

Tru Optik

True Impact

True North Custom

TrueCar

Trulia

Trulioo

Trusaic

Trust Insights

TrustArc

Trustdata

TRUSTe

Trusted Media Brands (TMB)

Trustlook

Trustpilot

TrustRadius

Trustwave

Trustworthy Accountability Group (TAG)

TrustYou

Truth

Tryzens

Tsinghua University

TSYS

TubeMogul

Tubi

TÜBİSAD (Informatics Industry Association)

Tubular

Tug

Tulip Retail

Tune

Turbonomic

Turkcell

Turkish Association of Advertising Agencies

Turkish Statistical Institute

Turner Broadcasting System Inc.

Turner Institute for Brain and Mental Health at Monash University

TurnTo

Tutela

TÜV Saar NetResearch

TV Azteca

TV by the Numbers

TV Spielfilm

TV(R)EV

TVfreedom

TVision

TVO

tvScientific

TVSquared

TVTY

Twilio

Twinkle

Twitch Prime

Twitter

Two Circles

TXT Retail

tyntec

U

U.S. Bank

U.S. News & World Report

Uber

Uberall

Uberflip

UbiCare

UBM Technology Group

UBS

UFC Fight Pass

Ugam

UiPath

UJET

UK Department for Education

UK Finance

UK Music

UK Safer Internet Centre

UKActive

Ukie

UKOM

Ulster Media

UM

Umeng+

UN Women

Unacast

Unata

Unbabel

Unbounce

Unbxd

UNC School of Journalism and Mass Communication

UNCTAD

Unemployable

UNI Europa

Unibail-Rodamco

Unidays

UnidosUS

Unilever

Unilog

Union de la Presse en Région

Union des annonceurs (UDA)

Union des Entreprises de Conseil et d’Achat Média (UDECAM)

Union des marques (UDM)

Unionen

UnionPay

Uniqlo

Unisys

Unit4

United Internet Media

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

United Overseas Bank (UOB)

United States Agency for International Development (USAID)

United States Postal Service (USPS)

United States Telecom Association (USTA)

United Way of the National Capital Area

UnitedHealthcare

Unity

Unity Technologies

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES)

Universidad de Palermo (UP)

Universidad del Desarrollo (UDD)

Universidad del Río

Universidad Diego Portales (UDP)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) – Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

University of Adelaide

University of Applied Sciences in Business Administration Zurich (HWZ)

University of California at Berkeley

University of Cambridge – Judge Business School

University of Canberra

University of Gloucestershire

University of Maryland

University of Massachusetts Dartmouth Center for Marketing Research

University of New Hampshire (UNH)

University of North Carolina, Chapel Hill

University of Pennsylvania

University of Phoenix

University of Sheffield

University of Southern California (USC)

University of St. Gallen Center for Entrepreneurship

University of Texas at Austin

University of Tokyo

University of Virginia McIntire School of Commerce

Univision

Unmetric

Unqork

Up Sí Vale

UPA (Utenti Pubblicità Associati)

UPC

Upfluence

Upland Adestra

Upland BlueVenn

Uplers

UploadVR

Uponit

UPS

UPshow

Upstream Commerce

Upwave

Upwork

Urban Institute

Urban Science

Urban Studies

Ureru Net Advertising

Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte – Uruguay

UrVenue

URYAD

US Bureau of Economic Analysis

US Cellular

US Census Bureau

US Chamber of Commerce

US Department of Commerce

US Department of Health and Human Services

US Department of Labor Bureau of Labor Statistics

US Department of the Treasury

US Government Accountability Office (GAO)

US Internet Industry Association (USIIA)

US Secret Service

US Travel Association

USA Today

Usabilla

USC Annenberg Center for Public Relations (CPR)

USC Annenberg School Center for the Digital Future

USC Annenberg School for Communication and Journalism

USC Viterbi School of Engineering

UserTesting

UserZoom

uShip

uSwitch

UTC Retail

UW E-Business Institute

UXC Eclipse

V

VAB

Vagalume

Vakrangee Limited

Valamis

Valassis

Valencell

Valid Research

Validic

Validity (formerly Return Path)

Valitor

Valtech

ValuePenguin

Values Consulting and Creation Group

ValueSelling Associates

Vanguard

Vanilla Forums

Vanson Bourne

Varcode

Variety

Varkey Foundation

Varn

Varonis Systems

VDC Research

Ve Interactive

Vector Medical Group

Vectra AI

Veeam

veed analytics

Veeva Systems

Velocidi

Velocity

Vena Solutions

Venafi

Vengreso

Venmo

VennData

Venngage

Vennli

Venrock

Venture Outsource

VentureBeat

Veoo

VeraQuest

Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse (VKE)

Verband der Wellpappen-Industrie (VDW)

Verband Internet Reisevertrieb (VIR)

Verband Privater Medien (VAUNET)

Veriff

Verifone

Verint

VeriSign

Veritas

Verivox

Verizon

Verlag Werben & Verkaufen

Verndale

Verse

Vertebrae

Vertigo

Vertiv

Verto Analytics

Verve

Verywell Mind

Vesta Corporation

Vi Analytical Centre (AC Vi)

VIA

Via (formerly Via Varejo)

Viacom

Viamedia

Viant

Viavi Solutions

Vibes

Vibrant Media

Videa

Video Research Ltd.

VideoAmp

Videology

Vidiator

VidMob

Vidyard

Vidyo

Viet Nam Telecommunications Authority (VNTA)

Vietnam Ecommerce and Information Technology Agency (VECITA)

Vietnam Ecommerce Association (VECOM)

Viibar

Viki

Viko

Vimeo

Vin & Société

VINCI Autoroutes

Vindi

Vindicia

VINEX

Vinocamp

VIOOH

ViralGains

Virtana

Virtual European Office

Virtual Incentives

Virtual Vocations

Visa

Visa Europe

Visable

ViSenze

Visible Measures

Vision Consultancy Group

Vision Critical

Visión Humana

Vision One

Vision Solutions

Vision6

VisionEdge Marketing

Visit Finland

VisitPay

Vistage Worldwide

Vistaprint Digital

Visual IQ

Visual Media Research Institute

Visual Objects

Vitamin T

Vitreous World

Vividata

Vivint

Vixen Labs

Vizeum

VLSI Research

VMware

Vocalink

Vodafone

Vodafone Institute for Society and Communications

Vodat International

Vogue Business

Vogue Polska

Voicebot

VoiceFirst.fm

VoiceLabs

Voices!

Voices.com

Voicify

VoltDB

Vormetric

VoucherCodes, part of RetailMeNot

Vox

Voxalyze

Voxly Digital

Voysis

Vpon

VR Intelligence

VRV

Vserv

VSoft Corporation

VSV – Verband des Schweizerischen Versandhandels

VTEX

Vuclip

Vungle

Vya

Vyze

W

W&S Group

W3Techs

Wakefield Research

Walker Sands Communications

WalkMe

Wallapop

Walmart de México y Centroamérica (Walmex)

Walnut Unlimited

WARC

WardsAuto

Warren Publishing

Washington Post

Washington Tech

Wasp Barcode Technologies

WATConsult

Waterstone Management Group

Wave.video

Wavemaker

Waze

WBR Insights

We Are Flint

We Are Social

WE Communications

We Do Logos

WealthVest

Wealth-X

WEB.DE

WebAIM

Webbiquity

Weber Shandwick

Web-Feet Research

Webguerillas

Webhelp

Webloyalty

WebMD

Weborama

Webroot

WebStrategies

Webtorials

Wedbush Securities

Weiboyi

WeiserMazars

Well Being Trust

Well+Good

Wells Fargo

Welltok

WEMF AG für Werbemedienforschung

Werben & Verkaufen (W&V)

Werbeweischer

West Monroe

West Virginia University (WVU) Health System

Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Western Sydney University

Western Union

Westfield

WestGroup Research

Westwood One

WeTransfer

Weve

Wex

Whalar

Wharton School of Business

What If Media Group

What to Expect

Whatsgoodly

WhatUsersDo

WHERE Inc.

Which?

Whisbi

Whistle Sports

White Communications

White Ops

WhiteHat Security

WHM Creative

WhoSay

whurk

whylder

Wibbitz

Widen

WideOrbit

Widerfunnel

Widmeyer Communications

Wieselhuber & Partner

Wiggin

WIK (Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH)

Wiko

WildBrain Spark

Wiley Education Services

Willard Bishop

William M. Mercer

William Mills Agency

Willis Towers Watson

Wind River

Windsor Circle

Windstream Enterprise

Wingify

Winsight Grocery Business

Winterberry Group

Wipro

Wiraya

Wirecard

Wireless Communications Alliance (WCA)

Wireless Communications Association International (WCAI)

Wireless Industry Association

Wise (formerly TransferWise)

Wiseapp

WisePlum

Within

WithPR

WMcCann

Wochit

Womble Bond Dickinson (WBD)

Women in Cable and Telecommunications (WICT)

Women in Research

Womenkind

Womply

Wondery

WoodWing

Wool & Water

WordStream

Workable

Workato

Workbooks

Workday

Workforce

Workfront

Workplace Intelligence

WorkSpan

World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)

World Economic Forum

World Federation of Advertisers

World Health Organization (WHO)

World Intellectual Property Organization (WIPO)

World Internet Project (WIP)

World Media Group

World Trade Organization

Worldline

Worldpay

Worldwide Business Research Insights

Worldwide Independent Network of Market Research/Gallup International (WIN/GIA)

WP Engine

WPP

Wpromote

wRatings

Wrike

Wunderman Thompson

Wurl Analytics

WWE Network

Wyng

Wyzowl

X

x+1

Xactly

XAD

Xandr

Xappmedia

Xaxis

Xealth

XenoPsi

Xerfi

Xerpa

Xfinity

Xfire

Xica

xMatters

XR Association

X-Rite

Y

Y&R

YA

Yahoo

Yahoo Canada

Yandex

YanHaas

Yano Research Institute

Year13

Yell Business

Yellow

Yellow Pages – Canada

yellowpages.com

Yes Marketing

Yesmail DNU

Yesware

Yeti

Yext

Yieldbot

Yieldify

Yieldmo

YipTV

Yizhibo

YKK AP

Ymedia

Yobota

Yodle

Yolt Technology Services (YTS)

Yonder Consulting

Yoobic

Yotpo

YouAppi

YouGov

YourStory

Youth Trends

YouthTruth

YouTube

YP

YPO

YPSILOM

Ypulse

yStats

Ytel

YuMe

YuppTV

Z

Zaius

zanox

Zapier

Zappar

Zattoo

Zayo

Zazzle Media

ZDNet

Zebra Technologies

Zefr

Zeiss

Zeitungsmarktforschung Gesellschaft der deutschen Zeitungen (ZMG)

Zeitverlag

Zendesk

Zenith

Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW)

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI)

Zerto

Zeta Global

Ziff Media Group

Zignal Labs

Zillow

Zine

Zinklar

Zion & Zion

Zipwhip

Zmags

ZMG Zeeland Media Group

Zogby Analytics

Zooknic

Zoom

Zoominfo

Zorka.Mobi

ZS

Zscaler

Zuban Córdoba y Asociados

Zuora

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Zynstra